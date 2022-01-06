В секретариате ОДКБ заявили, что передовые подразделения контингента уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передовые подразделения российских военных уже приступили к выполнению задач в этой стране.

В состав контингента вошли подразделения из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии. От России туда направятся подразделения Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении на сайте ОДКБ. Там уточнили, что миссия направляется в Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части "миротворческого" контингента.

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Главными задачами "миротворцев" ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, а также оказание содействия казахстанским силовикам.

В секретариате ОДКБ заявили, что передовые подразделения уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Как сообщал УНИАН, 5 января к ОДКБ за помощью в подавлении протестов обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал протесты "террористической угрозой, подрывом деятельности государства и нападением на граждан". Токаев заявил, что протестующие "прошли подготовку за рубежом", они захватили аэропорт Алматы и пять самолетов.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что организация приняла решение ввести миротворческие войска в Казахстан.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение. В Алматы также началась антитеррористическая операция.