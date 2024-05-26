КНДР может приурочить запуск к одному из крупных дипломатических мероприятий с участием Южной Кореи.

Большое количество российских экспертов прибыло в Северную Корею для оказания помощи по запуску спутников-шпионов, и Пхеньян увеличил количество испытаний двигателей, чтобы соответствовать их "высоким" стандартам. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на представителя оборонного ведомства Южной Кореи.

По словам чиновника, после того как в прошлом году президент России Владимир Путин пообещал поддержать спутниковую программу КНДР, в Северную Корею прибыло много российских техников, и они, вероятно, предъявляют "высокие" стандарты, что стало причиной задержки запуска.

"Северная Корея, возможно, была достаточно смелой, чтобы проводить запуски, когда она еще многого не знала, но (российские) эксперты, вероятно, сказали им не делать этого", - сказал чиновник.

Видео дня

В последнее время южнокорейские военные усилили наблюдение за площадкой для запуска спутников на северо-западном побережье Северной Кореи, после обнаружения признаков подготовки к запуску.

"На полигоне обнаружено оборудование, используемое для измерения и оценки траектории запуска космической ракеты, что указывает на то, что запуск может состояться в ближайшее время. Предполагаемые приготовления происходят в преддверии крупных дипломатических мероприятий с участием Южной Кореи, что вызывает опасения, что КНДР может приурочить запуск к одному из них, чтобы добиться максимального политического эффекта", - пишет Yonhap.

Так, лидеры Южной Кореи, Китая и Японии встретятся на трехстороннем саммите в Сеуле в понедельник, а главы оборонных ведомств Южной Кореи, США и Японии проведут трехсторонние переговоры в рамках форума по безопасности в Сингапуре, который пройдет с 31 мая по 2 июня.

Спутники-шпионы КНДР

В 2023 году КНДР осуществила также два неудачных запуска шпионских спутников. Первую попытку предприняли 31 мая: ракета потерпела неудачу через несколько минут после старта. Еще одну попытку Пхеньян осуществил в конце августа. Тогда проблемы возникли на третьей ступени ракеты-носителя.

Аппарат "Маллиген-1" стал первым северокорейским разведывательным спутником. Его запустили 21 ноября 2023 года с помощью ракеты-носителя "Чхоллима-1" с космодрома Сохэ. Спутник предназначен для получения изображений земной поверхности в оптическом диапазоне.

Ранее КНДР утверждала, что "Маллиген-1" смог сделать фотографии основных военных объектов США и Южной Кореи, хотя не предоставила при этом никаких доказательств.

Вас также могут заинтересовать новости: