Власти КНДР дважды в этом году пытались вывести на орбиту спутник.

Северная Корея запустила ракету, предположительно несущую спутник-шпион, после двух провальных попыток. Ким Чен Ын не отказался от идеи иметь собственный спутник для наблюдения за американскими войсками.

Издание Bloomberg пишет, что объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета, на которой, по утверждению Северной Кореи, находился военный разведывательный спутник, была запущена во вторник в южном направлении. Ракета была запущена примерно в 22:43 из провинции Северный Пхенан.

Спустя примерно два часа после запуска не было никаких признаков того, что ракета развалилась на части, что означает, что она, скорее всего, находится в космосе, пролетев дальше и дольше, чем две предыдущие. Те ракеты упали в море менее чем через 15 минут полета, что нанесло удар по космическим амбициям Кима.

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Министерство обороны Японии пока не подтвердило, вывела ли ракета, запущенная во вторник, спутник. Хотя официальные лица в Сеуле считают, что северокорейский спутник-шпион в лучшем случае будет рудиментарным, он может помочь Пхеньяну отточить целеуказание при развертывании новых ракет, предназначенных для нанесения ядерных ударов по Южной Корее и Японии, где размещена основная часть американского военного контингенте в регионе.

Лидер КНДР считает приоритетной задачей выведение на орбиту нескольких спутников-шпионов и в сентябре посетил Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, который пообещал помочь Пхеньяну в реализации его космических амбиций.

Япония выпустила предупреждение для жителей южного острова Окинава о необходимости пойти в укрытие, которое было отменено после того, как ракета, как оказалось, прошла над Землей. Пресс-секретарь правительства Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что сообщений о разрушениях не поступало, и заявил, что запуск был произведен в нарушение резолюций ООН.

Позднее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что он "самым решительным образом осудил северокорейский запуск". Он добавил, что Япония будет сотрудничать с США и Южной Кореей в борьбе с Северной Кореей.

Попытки Северной Кореи вывести свой спутник на орбиту – что известно

Первая в этом году попытка Северной Кореи вывести на орбиту спутник-шпион была предпринята 31 мая, и ракета потерпела неудачу через несколько минут после старта, когда не запустился двигатель второй ступени. После этого Южная Корея выловила ракету в международных водах Желтого моря, что позволило получить представление о технологиях, которыми располагает КНДР.

В конце августа Пхеньян вновь попытался вывести на орбиту спутник-шпион и потерпел неудачу, сообщив, что на этот раз проблемы возникли на третьей ступени ракеты. Части ракеты упали примерно в 600 км к востоку от Филиппин.

Ранее во вторник Япония сообщила, что получила уведомление о возможном падении обломков от запуска ракеты в тех же районах, где разорвалась вторая ракета.

До последнего запуска Северная Корея семь раз за последние 25 лет пыталась вывести на орбиту спутник. Пять из них упали в море, а два вывели объекты в космос, хотя и с сомнительным рабочим состоянием.

Путин может помочь Северной Корее изменить ситуацию, предоставив Киму возможность воспользоваться космической программой, которой уже более полувека, и которая уже доказала свою эффективность. Российские технологии могут быть использованы для повышения наблюдательных возможностей северокорейских спутников и увеличения мощности ракет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Сеул в ноябре заявил, что Северная Корея отправляет в Россию боеприпасы для использования в наступлении Путина на Украину. Взамен Москва предоставляет технологии и оказывает поддержку военным программам Кима, сказал он.

США уже несколько месяцев обвиняют Кима в том, что он посылает артиллерийские снаряды и ракеты, которые могут работать с оружием советских времен, развернутым Кремлем на линии фронта в Украине.

Пхеньян проигнорировал предыдущие предупреждения о необходимости прекратить запуски спутников, заявив, что в соответствии с международным правом он имеет право на гражданскую космическую программу.

Резолюциями Совета Безопасности ООН Северной Корее запрещено проводить испытания баллистических ракет. США и их партнеры предупреждают, что технологии, полученные в ходе космической программы КНДР, могут быть использованы для совершенствования ее баллистических ракет, и предупреждают, что любая помощь, которую Путин предложит Киму, будет нарушать меры, одобренные Россией.

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