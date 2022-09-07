Это может привести к пересмотру списка разрешенных для экспорта в Россию товаров.

Россия из-за истощения ресурсов начала использовать для войны против Украины некоторые товары и продукты, которые ранее не использовались, как военный инструмент.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"С истощением военных ресурсов, Россия начала использовать некоторые товары и продукты, которые ранее не использовались как военный инструмент", - заявил он на встрече министров иностранных дел стран Северо-Балтийской восьмерки Nordic-Baltic Eight.

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По его словам, оккупанты прибегают к изобретательности, из-за потери ресурсов. Это может повлечь за собой изменение экспортных списков в РФ.

"Страны, которые принимают участие в нашей встрече, могут обратиться в Еврокомиссию и предложить пересмотреть экспортные списки", - объяснил Ландсбергис.

Как сообщал УНИАН, в мае министр торговли США Джина Раймондо заявляла, что Россия так отчаянно нуждается в самых сложных полупроводниках для своей программы вооружений, что прибегла к извлечению микрочипов из посудомоечных машин и холодильников.

Расследование, проведенное агентством Reuters совместно с RUSI в августе, показало, что в российском военном оборудовании, обнаруженном на поле боя, по-прежнему были широко распространены компоненты американских и других западных технологических компаний.

Conflict Armament Research в недавнем отчете после изучения образцов российского оружия, обнаруженных в Украине, заявило, что в них использовано множество нероссийских деталей, произведенных после санкций, введенных за вторжение в Крым.

Специалисты обнаружили, что российские инженеры полагались на определенные полупроводники конкретных западных производителей не только в боеприпасах, но и в беспилотниках-разведчиках, оборудовании связи, авионике для вертолетов и других товарах военного назначения.

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