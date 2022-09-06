Существует опасность, что страна-посредник может покупать необходимые товары, а затем продавать их Москве.

Россия уже столкнулась с дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она годами полагалась при производстве оружия, и отчаянно пытается его восполнить.

Об этом идет речь в материале Politico.

Спустя шесть месяцев после полномасштабного вторжения в Украину Россия испытывает технологический дефицит и вынуждена полагаться на древние запасы примитивных боеприпасов советской эпохи.

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Исход войны может зависеть от того, найдет ли Россия способ восстановить доступ к высокотехнологичным чипам, и Украина пытается воспрепятствовать пополнению запасов. В частности, рассылая предупреждения международным партнерам.

Кремль составил списки покупок полупроводников, трансформаторов, соединителей, корпусов, транзисторов, изоляторов и других компонентов, которые нужны ей. Журналисты Politico ознакомились одним из таких вероятных списков.

Из 25 товаров, которые наиболее отчаянно ищет Россия, почти все – это микрочипы производства американских фирм Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom и Texas Instruments. Завершают список микросхемы японской фирмы Renesas (владелец американской IDT), немецкой Infineon (владелец американской Cypress), микросхемы американской фирмы Vicor и разъемы американской фирмы AirBorn.

Самый дешевый товар в списке первоочередных, гигабитный Ethernet-трансивер Marvell стоимостью около 7 евро, а самый дорогой – программируемая пользователем вентильная матрица производства Intel за 1107 евро за штуку (до дефицита микросхем она стоила бы менее 20 евро).

Товары среднего приоритета – от немецкой Harting и нидерландской Nexperia (приобретена китайской технологической фирмой Wingtech в 2019 году).

Журналисты отмечают, что некоторые из этих товаров можно легко найти в интернет-магазинах электроники, а других уже несколько месяцев нет в наличии из-за глобальной нехватки микрочипов.

Новые санкции США и ЕС, введенные после 24 февраля, нацеливались на цепочки поставок микрочипов, микросхем, которые часто подпадают под категорию "товаров двойного назначения". США, Европа и другие западные союзники также установили режимы лицензирования, чтобы помешать компаниям экспортировать потенциальные военные технологии клиентам, которые могут представлять угрозу их безопасности. Но эксперты предупреждают, что режим экспортного контроля не может остановить передачу технологий нежелательным субъектам и организациям.

Дидерик Копс, старший научный сотрудник по экспорту оружия и торговле во Фламандском институте мира, отметил, что у российских организаций, поставляющих военным, есть различные способы обхода – от нерегулируемых онлайн-рынках до сети подставных магазинов.

"Такие страны, как Северная Корея и Иран, накопили многолетний опыт для обхода санкций. Россия, несомненно, подготовилась к тому, чтобы справиться с этим… Россияне также могут полагаться на исторический опыт при создании таких каналов, как во время холодной войны. У РФ есть протяженные границы с соседними странами и большая сеть союзных государств, с которыми можно работать", – сказал Копс.

Также существует опасность, что страна-посредник, как Китай, может покупать технологии, а затем продавать их Москве. Американские военные отмечают, что у западных правительств мало возможностей помешать сделать это другим режимам, особенно Китаю.

"Контроль над чипами такой же жесткий, как сетчатая дверь. У Китая и России общую граница протяженностью 4300 километров. Мы абсолютно никак не можем определить, передаются ли чипы из Китая в Россию", – сказал Мэтью Терпин, директор Совета национальной безопасности США по Китаю с 2018 по 2019 год.

В последние годы Россия реализовала программу импортозамещения, стремясь создать собственную высокотехнологичную промышленность. В течение последних месяцев эти усилия стали заметнее. Это и снижение налогов и взносов, и предоставление льготных кредитов для таких компаний. Но подобные меры, говорят эксперты, не срабатывали ранее.

"В конечном счете это не имело особого успеха. Есть множество высокотехнологичных компонентов, которые они не могут заменить самодельными альтернативами… Многие из этих вещей абсолютно необходимы для их программы вооружения", – сказал директор по разведке и анализу открытых источников аналитическом центре в области обороны и безопасности RUSI Джеймс Бирн.

Так или иначе, пока украинские власти отмечают, что санкции работают.

"По нашей информации, россияне уже израсходовали почти половину… своего арсенала вооружений. … У России осталось всего четыре дюжины гиперзвуковых ракет. Это те, которые обладают точностью и аккуратностью за счет имеющихся в них микросхем. Но из-за санкций, наложенных на Россию, поставки этого высокотехнологичного микрочипового оборудования прекратились, и у них нет возможности пополнить эти запасы", – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, в мае министр торговли США Джина Раймондо заявляла, что Россия так отчаянно нуждается в самых сложных полупроводниках для своей программы вооружений, что прибегла к извлечению микрочипов из посудомоечных машин и холодильников.

Расследование, проведенное агентством Reuters совместно с RUSI в августе, показало, что в российском военном оборудовании, обнаруженном на поле боя, по-прежнему были широко распространены компоненты американских и других западных технологических компаний.

Conflict Armament Research в недавнем отчете после изучения образцов российского оружия, обнаруженных в Украине, заявило, что в них использовано множество нероссийских деталей, произведенных после санкций, введенных за вторжение в Крым.

Специалисты обнаружили, что российские инженеры полагались на определенные полупроводники конкретных западных производителей не только в боеприпасах, но и в беспилотниках-разведчиках, оборудовании связи, авионике для вертолетов и других товарах военного назначения.

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