В российском оружии обнаружили множество нероссийских технологий и уникальных, но низкотехнологичных компонентов.

Британские исследователи оружия из Conflict Armament Research выпустили доклад, который опровергает утверждения Москвы о том, что она реформировала армию и снова может соперничать с вооруженными силами своих западных противников.

Об этом идет речь в материале The New York Times.

Независимая группа исследователей Conflict Armament Research идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах по всему миру. По приглашению украинского правительства специалисты организации исследовали электронику новейших российских крылатых ракет и ударных вертолетов. В частности, они проанализировали остатки трех типов российских крылатых ракет. Среди них – Х-101, "Торнадо-С".

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"Доклад опровергает утверждения Москвы о перестроенной армии, которая снова может соперничать с вооруженными силами ее западных противников", — отмечается в статье.

Низкое качество российского оружия

Из отчета организации следует, что лучшее оружие в российском арсенале часто содержало довольно низкотехнологичные компоненты и уникальную, но простую спутниковую навигационную систему.

По словам Арсенио Менендеса, подрядчика NASA, чье хобби – реконструировать компоненты управляемого оружия, российская навигационная система напоминает архитектуру GPS-приемников с открытым исходным кодом. Они не считаются изделиями оборонного назначения.

"Команда инженеров-электриков из колледжа могла бы построить это", — сказал он.

Ошибки, допущенные нестандартными устройствами GPS при обработке спутниковых сигналов, могут в конечном итоге привести к тому, что крылатая ракета промахнется мимо цели с большим отрывом.

Воюющие стороны часто исследуют захваченную военную технику на предмет разведывательной ценности. Но Conflict Armament Research отметили, что они были шокированы очевидным безразличием России к тому, что много что из ее вооружения противник может легко переконструировать.

По словам Менендеса, россияне использовали средства защиты, которые можно встретить в коммерческих продуктах, таких как устройства чтения кредитных карт.

"Это уровень технологий конца 1990-х или середины 2000-х в лучшем случае. По сути, это эквивалент игровой консоли Xbox 360, и похоже, что она открыта для всех, кто хочет разобрать ее и собрать свою собственную копию", — сказал Менендес после изучения фотографий российской военной электроники, сделанных исследователями.

В российском оружии полно нероссийских технологий

Исследователи указали, что оружие, которое Россия использует для уничтожения украинских городов, часто базируется на западных инновациях. И это – несмотря на введенные после вторжения в Крым санкции, направленные на прекращение поставок высокотехнологичных товаров, которые могут помочь военным возможностям России.

Специалисты обнаружили, что российские инженеры полагались на определенные полупроводники конкретных западных производителей не только в боеприпасах, но и в беспилотниках-разведчиках, оборудовании связи, авионике для вертолетов и других товарах военного назначения.

"Мы видели, что Россия повторно использует одни и те же электронные компоненты в различных видах оружия, включая новейшие крылатые ракеты и ударные вертолеты, и мы не ожидали увидеть это. Российское управляемое оружие полно нероссийских технологий и компонентов, а большая часть задокументированных нами компьютерных чипов была произведена западными странами после 2014 года", – сказал один из исследователей Дэмиен Сплитерс.

Эксперт Менендес отметил, что мешанина деталей, которые Россия использует для создания своего управляемого оружия, может также помочь объяснить, почему ее крылатые ракеты иногда не очень точны.

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