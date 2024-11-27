Такие боеприпасы, как правило, предназначены для нанесения ядерных ударов большой дальности.

Новая баллистическая ракета, которой РФ атаковала Днепр на прошлой неделе, имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки, а потому нанесла небольшой ущерб. Об этом сообщили Reuters два высокопоставленных источника в украинском правительстве.

Как отмечается, их слова подтверждают собственное описание Кремля по использованию оружия в качестве предупреждения Западу после снятия ограничений на дальнобойные удары по территории страны-агрессора.

Двое собеседников предоставили подробности о новой ракете РФ, поскольку западные эксперты пытаются узнать больше о том, что, по словам официальных лиц США, было экспериментальной ракетой средней дальности.

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Как указывается, такие боеприпасы, обычно, предназначены для нанесения ядерных ударов большой дальности по целям на расстоянии тысячи километров. Один из источников рассказал, что ракета несла фиктивные боеголовки, и описал нанесенный ущерб как "весьма незначительный".

"В этом случае (ракета) была без взрывчатки... Не было типов взрывов, как мы ожидали. Что-то было, но оно не было огромным", - добавил второй собеседник.

Удар новой ракетой по Днепру - что надо знать

Российские захватчики атаковали украинский областной центр 21 ноября.

Воздушные силы ВСУ заявили, что враг запустил из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету

Позже Владимир Путин утверждал, что россияне якобы запустили по Днепру "совершенно новую разработку" - ракету "Орешник".

По словам главы Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова, "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а на самом деле противники запустили ракету по Днепру из системы "Кедр". При этом добавил, что речь идет о баллистической ракете средней дальности, носителя ядерного оружия.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что союзники пока не смогут предоставить Украине средства для перехвата и сбивания новой российской баллистической ракеты "Кедр".

Эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак добавил, что Украина должна действовать на опережение и заранее уничтожать российские ракетные возможности типа "Кедр", чтобы не ждать, когда Россия будет наносить такой системой удары.

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