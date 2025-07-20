Сколько 'Орешника' изготавливают россияне: украинская разведка раскрыла детали

Россия начнет серийное производство нового ракетного комплекса "Орешник".

Сейчас на территории России работает 6 компаний, занимающихся производством баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Их перечень изданию Главком предоставил в ответ на запрос временно исполняющий обязанности разведки Олег Черный.

В письме перечислены названия компаний оборонно-промышленного комплекса России, которые по состоянию на 10 июля 2025 года задействованы в производстве баллистической ракеты средней дальности "Орешник":

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (Москва);

АО "Федеральный научно-производственный центр "Титанбаррикады" (Волгоград);

АО "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор" (Москва);

АО "Концерн "Созвездие" (Воронеж);

АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (Москва);

ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (Москва).

По данным украинской разведки, в целом, эти предприятия способны производить в год до 10 единиц ракет "Орешник". Однако, как указано в письме, в настоящее время на вооружении российской армии нет таких баллистических ракет.

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Также представитель ГУР Минобороны Украины сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия дважды проводила испытания по запуску баллистической ракеты "Орешник", и происходило это в октябре 2023 года и в июне прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее делился данными, что в целом к производству "Орешника" в России привлечено 39 компаний. Он отметил, что по состоянию на начало июня этого года из них 21 компания не находилась под санкциями.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что в стране начнется серийное производство нового ракетного комплекса "Орешник".

Более того, российский ракетный комплекс "Орешник" планируют разместить на территории Беларуси до конца текущего года.

Летнее наступление России на Украину

Как ранее сообщал УНИАН, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что враг перебросил на юг новый полк. Вероятно, он был сформирован в Чечне. Волошин считает, что Россия таким образом решила усилить свои подразделения, которые понесли большие потери.

Также мы писали, что спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне распространяют фейки относительно своего наступления. Так, они сообщают о якобы активном штурме Покровска и проникновении на территорию Днепропетровской области, но эти заявления неправдивы. Трегубов заявил, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" ситуация остается неизменно напряженной.

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