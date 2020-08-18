В Кремле после разговора Путина и Меркель заявили о "неприемлемости вмешательства извне" в дела Беларуси
В Кремле после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заявили о «неприемлемости» вмешательства извне в дела Беларуси.
Читайте такжеВ Конгрессе США отреагировали на предложение Путина о военной "помощи" режима Лукашенко
Как сообщает пресс-служба российского президента, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.
«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Беларуси, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», - говорится в сообщении.
Что сказала Меркель Путину во время разговора
- Меркель во время разговора с Путиным заявила, что власти Беларуси должны начать диалог с оппозицией и обществом.
- По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, "обсуждение сосредоточено на ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа.
- Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздерживаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для того, чтобы преодолеть кризис ".
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram