В Кремле после разговора Путина и Меркель заявили о "неприемлемости вмешательства извне" в дела Беларуси

По словам представителя немецкого правительства, Меркель в разговоре с Путиным заявила, что власти Беларуси должны начать диалог с оппозицией и обществом.

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