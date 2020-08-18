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В Кремле после разговора Путина и Меркель заявили о "неприемлемости вмешательства извне" в дела Беларуси

13:45, 18 августа 2020
Мир
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В Кремле рассказали о содержании разговора / REUTERS

В Кремле после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заявили о «неприемлемости» вмешательства извне в дела Беларуси.

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Как сообщает пресс-служба российского президента, беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация в Беларуси, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки», - говорится в сообщении.

Что сказала Меркель Путину во время разговора

  • Меркель во время разговора с Путиным заявила, что власти Беларуси должны начать диалог с оппозицией и обществом.
  • По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, "обсуждение сосредоточено на ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа.
  • Канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздерживаться от применения насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для того, чтобы преодолеть кризис ".

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Автор: Роман Цимбалюк

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