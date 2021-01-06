Белорусский диктатор хорошо понимает свое бедственное положение, но старые хитрости могут его спасти.

Тому, кто попал впервые в Беларусь через ее восточную границу с Россией, будет легче понять феномен долгого правления "последнего диктатора Европы".

"Когда весной 2004 года я впервые оказался в Минске, то, что я там увидел, сильно контрастировало с ситуацией за восточной белорусской границей, в жалких остатках российских колхозных сел. Там уровень жизни упал не до XIX века, а даже до Средневековья", - пишет на страницах Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович.

Кто был более дерзок, продавал на металлолом и пропивал остатки колхозной "техники" и металлических конструкций коровников или складов. Работы на местах нет никакой. Бабки, из-за страха потерять "последнюю кормилицу", вели своих коров на пастбища и вместе с псами их часами там стерегли. Только так, держа скот на поводке, они могли защитить его от воров.

Читайте такжеDie Zeit: В Беларуси гибнет постсоветская утопия ЛукашенкоВ фельдшерском пункте в запущенном поселке Белый Холм польский журналист встретил старую женщину с тяжелым воспалением легких и высокой температурой. Ей никто не мог помочь, потому что лекарств уже давно не было никаких. Вызвать скорую из райцентра медсестра отказывалась. Потому что до бабки 30 километров никто ехать не будет.

"Помню, что уговорил сельского голову Белого Холма вызвать скорую. Но вместо врачей приехали агенты ФСБ, чтобы разобраться, что там за иностранец мутит воду на селе. Они записали меня, пытались содрать деньги "за горючее". Бабку в больницу все равно не повезли, потому что "это не наша работа". И все там включительно с агентами хвалили порядок в стране "бацьки" по другую сторону границы", - пишет польский журналист.

Там колхозы сохранились, "техника" исправна, удои - согласно плану или и выше. А каждый год лучший комбайнер получает от президента автомобиль. Врачи всегда приезжают. Пенсия приходит вовремя и наличными, а не как в Екатеринбурге - в натуральном эквиваленте, а иногда навозом или гробами.

Не только на Смоленщине, но и на Поволжье, в Сибири, на Урале российские села и небольшие города молились на Лукашенко. Если бы он мог принимать участие в президентских выборах в России, победил бы всех. Владимира Путина тоже. Даже в Польше в городках вроде Нидзицы или Кентшина, где после распада колхозов после свержения коммунизма в 90-х жизнь сделала шаг назад, Лукашенко тоже был довольно популярен.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Беларусь превращается в классическую военную диктатуруВ Беларуси же Россия под руководством Бориса Ельцина, а затем и Владимира Путина была "страшилкой" не только для пропаганды "бацьки". По так называемому "сарафанному радио" о ней тоже плохо говорили. Люди рассказывали о бандитских войнах на улицах российских городов, о дерзких олигархах, которые грабили страну в исторических масштабах, о коррупции и коррозии страны. И на Смоленщине, и под Витебском так люди представляли порядки под властью российского правительства, называя их "дерьмократией".

Казалось, от такой лихой постсоветской судьбы не было спасения.

"Республики в Центральной Азии захватили самодержавные ханы и их жадные друзья. Грузию разрывали внутренние конфликты и войны. Украина погрязла в коррупции, бедности и спорах за то, кто сейчас имеет право грабить народ. Белорусов было не трудно убедить, что защитить их мог лишь кто-то такой, как Лукашенко, с тяжелой рукой", - говорится в статье.

Вежливая милиция

Автор вспоминает, что с этой "рукой" он столкнулся с первого дня пребывания в Беларуси. Сойдя с поезда утром, он пошел в Министерство иностранных дел за обещанной аккредитацией. Потом уже с ней отправился в редакцию оппозиционной газеты "Наша Нива". Ожидая там белорусского знакомого на улице, польский журналист разглядывал газету с объявлениями. И в этот момент к нему подошли милиционеры. Стройные, атлетичные, в аккуратной, застегнутой на все пуговицы форме. Трезвые. Ничего из ряда вон выходящего не узнали, после чего вежливо попрощались.

"Для меня это была новинка. Со временем я узнал, что твердая рука "бацьки" держит также милицию и спецслужбы. В общем, в Беларуси меня задерживали, обыскивали и прослушивали раз 20. Но в отличие от России, ни разу не заводили разговор о взятке, не угрожали расправой, спьяну не махали перед носом пистолетом, как это произошло в оккупированном Крыму. Никакой самодеятельности, все согласно процедуре", - говорится в статье.

Читайте такжеRFERL: Россия вынуждена изменить подход к соседям, старые методы слишком дорогиеРепрессивный аппарат Лукашенко действовал хитро. Силу старательно дозировали, чтобы она точно соответствовала уровню угрозы, который поступал от того или иного репрессированного. Диванном оппозиционеру, который сводил концы с концами благодаря иностранным грантам, "выписывали пару пинков" и несколько суток за решеткой. Но Александр Казулин, соперничавший с Лукашенко на президентских выборах в 2006 году, "заслужил" 5,5 лет лагерей. А к Виктору Гончару - боевому и способному политику и, очевидно, угрожающему - "бацька" подошел с самым высоким уровнем кары. Его похитили, без суда и следствия расстреляли, а тело спрятали.

Однако, после последних сфальсифицированных выборов Лукашенко перестал дозировать силу против своих врагов. Расправа происходит фактически со слепой яростью. Диктатор полностью развязал руки своим палачам, приказав им расправляться с участниками протестов с максимальной жестокостью. Но это не значит, что Лукашенко отошел от старой логики. Он знает, что угроза, перед которой он сейчас предстал, максимальна и для него даже смертельна.

Диктатор понимает, что голый

Сохранение страны в "спокойной гавани" искусственного "светлого" советского прошлого перестало быть привлекательным. Соседи уже вырвались вперед. Они лучше разбираются с общественными вызовами, такими как пандемия COVID-19. Лукашенко поддерживает лишь наиболее консервативная часть общества: примерно 20-30% населения. А опорой его власти стала с одной стороны сила "братской" России, а с другой - ее слабость.

Лукашенко под давлением протестов быстро мог потерять лояльность своих спецслужб, которых он годами держал на "коротком поводке". Но 16 августа Путин поддержал его, обещая в случае необходимости отправить в Минск своих убийц.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что террористы "везли тоннами оружие" якобы через УкраинуБелорусские силовики поняли, что поскольку за президентом, под которым зашаталось кресло, стоит Москва, им тоже лучше хранить верность. Поэтому они уже несколько месяцев с неизменным рвением забивают собственный народ.

Игра Лукашенко с Кремлем

Россия, поддерживая все более ненавистного и кровавого диктатора, тоже становится менее привлекательной в глазах "братского" народа. Шансы удержать Беларусь на ее орбите уменьшаются. В интересах Кремля было бы сделать ставку на кого-то из благосклонных к нему оппозиционеров. Желающих стать фаворитом Москвы много. Но такой переворот под давлением улицы противоречит природе власти в Кремле. Она больше всего на свете боится так называемых "цветных революций". Поэтому исключает такие сценарии из своего арсенала.

Благодаря этому у Лукашенко есть поле для маневра между силой и слабостью своего "старшего брата". Не стоит сомневаться, что он будет продолжать свою хитрую игру.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань