'Очень похудел и двигается медленно': журналистка раскрыла правду о болезни Кадырова

В российских и чеченских медиа появляются все более частые сообщения об ухудшении состояния здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.

Российская журналистка Ирина Мишина отмечает, что последние видео с его участием выглядят тревожно: Кадыров заметно похудел, двигается медленно и скованно. По ее словам, источники в Грозном подтверждают информацию о серьезных проблемах с почками. Политику якобы установили нефростому - специальный дренаж для отвода мочи.

В таком состоянии, по данным источников, Кадыров практически отошел от управления республикой. Ключевые функции взял глава правительства Чечни Магомед Даудов, а силовой блок, предположительно, сосредоточится в руках сына Кадырова Адама.

Еще в начале августа местное телевидение показало, как Кадыров инспектировал строительство микрорайона имени Путина в Грозном. На кадрах он передвигался медленно и с явным дискомфортом. Подобные признаки заметили и в сентябрьском сюжете с посещением образовательного центра. При этом операторы ограничиваются короткими протокольными съемками издалека.

Нефростома, которую ставят пациентам с тяжелыми проблемами почек, позволяет жить годами, однако требует ограничения физической активности и осторожного образа жизни.

