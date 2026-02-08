Удар по полигону 'Капустин Яр' нарушил обслуживание баллистики: детали от Генштаба

Среди прочего, были поражены склад МТС, район сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА россиян.

По результатам предварительных ударов по российскому полигону "Капустин Яр" подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны России в Астраханской области также подтверждено повреждение монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.

Видео дня

Также, сообщает Генштаб, в ночь на 8 февраля был поражен склад МТС подразделения врага в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.

"Вчера в районе населенного пункта Красногорское (временно оккупированная территория Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Новоэкономического, был поражен российский пункт управления беспилотниками.

В Генштабе отметили, что потери российских оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в течение января Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России.

Генштаб ВСУ заявил, что для ударов были использованы средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".

Александр Мусиенко, военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик подчеркнул, что удар по "Капустиному Яру" является чрезвычайно важным, ведь была разведывательная информация о подготовке запуска оттуда ракеты "Орешник" по территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: