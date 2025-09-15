Министр иностранных дел Польши рассказал подробнее об инциденте с российскими дронами.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство страны НАТО было попыткой Кремля проверить реакцию Североатлантического альянса через постепенную эскалацию, не вызывая полномасштабного ответа.

Вскоре Румыния стала второй страной НАТО за несколько дней, сообщившей о таком же нарушении, и выразила Москве протест, назвав произошедшее "недопустимым" актом, пишет The Guardian.

Сикорский подтвердил, что дроны, вошедшие в воздушное пространство Польши, были способны нести боеприпасы, но не были оснащены взрывчаткой. "Что любопытно, все они оказались пустыми, что, на мой взгляд, говорит о том, что Россия пыталась нас проверить, не начиная войны", — заявил он в интервью изданию.

Более того, министр отверг предположения о том, что польская система ПВО была не готова к такому развитию событий, учитывая, что часть дронов пролетела сотни километров по польской территории, а, по имеющимся данным, из примерно 19 аппаратов было сбито лишь три-четыре, пишет СМИ.

"Дроны не достигли целей, ущерб имуществу был минимальным, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам это сочли бы 100-процентным успехом", — отметил Сикорский, добавив, что их ответ был бы "куда жестче", если бы атака привела к жертвам или ранениям на территории Польши.

Но теперь польские группы должны пройти обучение по борьбе с дронами у украинских операторов, чтобы лучше защищаться от атак. "У украинцев лучше техника для борьбы с российскими беспилотниками, и у них куда больший и свежий опыт противостояния российской армии", — пояснил Сикорский.

Он подчеркнул, что Западу срочно нужно осознать: учить европейцев и американцев, как противостоять России, будут именно украинцы, а не наоборот.

Ранее УНИАН сообщал, где украинские операторы дронов будут обучать польские команды. Локация была выбрана неспроста. Обучение там будет проходить в более безопасных условиях.

Кроме того, мы также рассказывали, что вскоре после этого на Западе предложили отправить авиацию НАТО в Украину. Они могли бы взять на себя защиту воздушного пространства над западными регионами Украины.

