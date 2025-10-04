По его словам, Россия внедрила в страны ЕС "агентов и кротов", которые ответственны за запуск дронов.

Европе необходимо серьёзно отнестись к угрозе, исходящей от России, поскольку Владимир Путин будет эскалировать и обострять ситуацию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian.

Он отметил, что Кремль уже находится в состоянии войны с Европой и назвал недавние атаки российских беспилотников на страны ЕС хорошо просчитанной попыткой "перейти красные линии".

"Уверен, Путин получает эмоциональное, если не физическое, удовлетворение, унижая Запад, демонстрируя то, что он считает своей суперсилой", - сказал Кислица.

Он также назвал действия российского лидера "безрассудными, добавив, что они рискуют вызвать недовольство Трампа, который, похоже, охладел к нему.

Первый замглавы МИД также заявил, что Россия внедрила в страны ЕС "агентов и кротов", которые, по его словам, ответственны за полёты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами союзников.

"Он назвал их консервами, которые Москва может активировать или "открыть" при необходимости", - пишет The Guardian.

Кислица заявил, что, по его мнению, европейские лидеры в целом осознали угрозу, но добавил, что многие другие, включая экспертов и специалистов в Западной Европе, ещё не осознали её.

"Многие политики все еще мыслят в рамках моделей и алгоритмов прошлого века, когда война означала ввод войск и танков. В XXI веке не нужны танки, чтобы поставить на колени технологически развитые страны. Кибервойна — это реальность. Для парализации банковской системы не нужны гаубицы. Используя дроны разумно, можно достичь своих целей лучше, чем с помощью ядерной бомбы"., - подчеркнул он.

Дроны в Европе

За последнее время случаи появления неизвестных дронов в небе ЕС стали достаточно частыми. Они были зафиксированы ад Данией, Швецией, Германией и Бельгией.

Угроза от неизвестных беспилотников уже приводила к закрытию аэропортов и отмене десятков рейсов.

В Европе рассматривают возможность строительства так называемой "стены дронов" для защиты от вражеских бепилотников. Стена будет состоять из радаров и систем ПВО, размещенных вдоль восточного фланга Европы.

Тем временем в Швеции создают новую систему ППО для уничтожения неизвестных дронов. Она представляет собой недорогую мини-ракету, которая использует "кинетическую силу" для сбивания дронов, и в 16 000 раз дешевле истребителя.

