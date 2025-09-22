Путин позиционирует себя как военного лидера, возвращение на пост президента в мирное время было бы равносильно понижению в должности.

Участившиеся провокации России на восточном фланге НАТО свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Владимира Путина, пишет Welt.

Издание отмечает, что вторжение российских беспилотников, а затем и истребителей в воздушное пространство НАТО посылает Западу четкий сигнал о том, что Путин не намерен прекращать войну в ближайшее время и далек от заключения мирного соглашения с Украиной. Это связано с тем, что российский диктатор связал своё политическое выживание с тлеющим конфликтом с Соединёнными Штатами и их союзниками.

"Путин — президент войны, он не заинтересован в её прекращении", — говорит Николай Петров, старший аналитик Центра новых евразийских стратегий в Лондоне. Поскольку он позиционирует себя как военного лидера, возвращение на пост президента в мирное время было бы равносильно понижению в должности. "Независимо от обстоятельств, он не может отказаться от этой роли", — говорит Петров.

Путин опасается за свою власть

Как отмечает Welt, прекращение войны будет сопряжено с политическими рисками. Жёсткий контроль Кремля над СМИ и интернетом, вероятно, позволит Путину представить мирное соглашение как победу большинству россиян. Однако это не главная причина беспокойства российского президента.

Петров считает, что после разгрома либеральной оппозиции в России наибольшую угрозу власти Путина представляет небольшая, но крайне активная группа националистов, которым российский лидер пообещал грандиозную победу не только над Украиной, но и над тем, что Кремль называет "коллективным Западом".

"Среди сторонников жёсткой линии в военно-политическом истеблишменте есть желание уничтожить НАТО. Показать, что НАТО бесполезно", — заявил старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Александр Баунов.

Предупреждение Трампу – и Европе

Петров подчеркивает, что Москва также начала переносить важные производства, такие как судостроение, на восток страны, подальше от границы НАТО.

"Чего бы Путин ни добился на Украине, конфронтация с Западом на этом не закончится, а продолжится в различных формах, в том числе и в военной", - уверен эксперт.

Атаки, подобные польской, направлены на то, чтобы подорвать приверженность западного военного альянса принципам коллективной обороны, проверив готовность НАТО реагировать маломасштабными наступательными действиями. Путин надеется выставить военный альянс беззубым тигром, говорит Баунов. И пока что сдержанная реакция Вашингтона подтверждает его правоту

Провокации РФ в странах НАТО

Как известно, в ночь на 10 сентября 2025 года во время очередной атаки РФ по Украине часть вражеских дронов залетела на территорию Польши. Сбивали их с помощью авиации НАТО.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Самолеты находились в нем 12 минут. Как следствие – Эстония активировала статью 4 НАТО и вызвала посла РФ.

Как отметил полковник ВСУ Роман Свитан, эти провокации имеют три несколько задач. Одна из них - информационно-психологическая операция против гражданских в Европе, вторая задача - это попытка ограничить поддержку Украины по разным направлениям. И третье - боевая роль во время выполнения таких провокаций.

