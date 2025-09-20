Провокация самолетов Кремля: Эстония активировала статью 4 НАТО и вызвала посла РФ

Эстония вызвала российского дипломата после нарушения своего воздушного пространства и официально начала консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора, пишет Sky News.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал вторжение российских самолетов "беспрецедентно дерзким". Министр обороны страны подтвердил, что Таллинн инициировал консультации внутри НАТО.
Статья 4 Вашингтонского договора - самая короткая среди 14 статей Альянса - обязывает членов проводить консультации, если любая из сторон считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.
По словам представителя НАТО, руководящий орган Альянса соберется в начале следующей недели, чтобы подробнее обсудить ситуацию.
Провокация России в Эстонии
Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. Согласно заявлению Генштаба Сил обороны страны, самолеты находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут без включенных транспондеров, планов полета и двусторонней связи с авиадиспетчерскими службами.
В Министерстве обороны РФ утверждают, что три российских истребителя МиГ-31 якобы не нарушали границы других государств.
Президент США Трамп заявил, что ему скоро будут докладывать подробности нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, отметив, что это ему не нравится.