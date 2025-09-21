Провокации РФ в воздушном пространстве европейских стран имеют несколько задач, считает Роман Свитан.

Провокации РФ в воздушном пространстве европейских стран имеют несколько задач. И одна из них - информационно-психологическая операция против гражданских в Европе. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Вторая задача - это попытка ограничить поддержку Украины по разным направлениям. И третье - боевая роль во время выполнения таких провокаций. Во время выполнения таких задач у противника включается вся система противодействия", - сказал Свитан.

Эксперт пояснил, что это позволяет России обрисовывать систему работы ПВО и алгоритмы противодействия европейских войск.

"Это разведка боем. Когда основная задача не захватить противника, не взять какие-то территории, а выявить огневые точки, алгоритм его противодействия. Чтобы когда основные силы заходили - они четко понимали, против чего им надо бороться. И такие задачи нельзя игнорировать. Ведь увеличение на одном направлении количества таких спецопераций говорит о том, что идет подготовка к вторжению", - добавил Свитан.

Эксперт пояснил, что Европе необходимо сбивать российскую авиацию при заходе в воздушное пространство. Поскольку сам факт пребывания авиации РФ в небе над Европой уже может нести угрозу гражданским.

"Любой российский самолет, особенно из прошлого тысячелетия, может просто потерпеть крушение, упасть на город. Представьте, что будет, если несколько тонн железа, топлива и боеприпасов упадет на какой-то из европейских городов. Там будут серьезные поражения инфраструктуры, гражданского населения. Такие действия надо опережать".

По словам эксперта, после того, как российский самолет пересек воздушное пространство Эстонии, Европа должна была бы вызвать посла РФ и предупредить о том, что следующие летательные аппараты будут уничтожать без предупреждения. В то же время эксперт отметил, что в дальнейшем для провокаций Россия может использовать не только воздушную, но и морскую компоненту.

"Кроме самолетов, у россиян довольно большой балтийский и северный флоты. По меньшей мере в экономические зоны этих стран могут заходить в частности российские подводные лодки, боевые лодки. Это также надо опережать. Следующая провокация может быть как раз на море. Россияне уже практически попробовали - самолеты, БПЛА, вертолеты крутились несколько недель назад в Эстонии. То есть следующее - крылатые ракеты. И подводные и надводные корабли. У россиян есть целый спектр из провокаций, которые они себе чуть ли не в план поставили", - отметил Свитан.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и пробыли там около 12 минут. На фоне этого Эстония вызвала российского посла и официально начала консультации с союзниками по статье 4 НАТО.

Журналисты Reuters отмечают, что нарушение Россией воздушного пространства Эстонии не похоже на предыдущие случаи. Эксперты издания отмечают, что этот залет мог быть случайным, однако отмечают, что все происходит в контексте предыдущей атаки РФ по Польше.

