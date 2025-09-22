Вторжение российской авиации в страны Европы точно не является случайным.

На протяжении многих лет страны НАТО уже привыкли к российским самолетам в своем воздушном пространстве или военным кораблям вблизи своих вод. Провоцировать и хвастаться - это в природе россиян. Иногда присутствие РФ является случайным, но важным в этих случаях является контекст. Об этом пишет The Telegraph.

В частности недавнее вторжение российских военных самолетов и дронов в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии точно не является случайным и не может быть отделено от того, что происходит в Украине, и реакции Запада на это, отмечает издание.

"Эстония больше, чем любое другое бывшее сателлитное государство Советского Союза, имеет основания чувствовать угрозу со стороны реваншистских амбиций Владимира Путина. Около 20 процентов ее населения составляют этнические русские, проживающие преимущественно в Таллинне и других крупных городах. Большинство из них являются гражданами Эстонии, но потенциал Москвы разжечь националистические напряжения, как это было в Украине, очевиден. Доступ к российской эксклаве в Калининграде на Балтике усложняет ситуацию", - объясняют в материале.

Видео дня

Однако, как считают в The Telegraph, именно неудача Запада в 2014 году наказать РФ за аннексию Крыма и попытку оккупации Донбасса, побудила Путина к полномасштабному вторжению.

"Разница заключается в том, что, в отличие от Украины, Эстония является членом НАТО и поэтому защищена положением статьи 5, согласно которому нападение на одну страну является нападением на всех. Польша тоже является членом НАТО, но когда в начале месяца 20 российских дронов перелетели через границу, Дональд Трамп был готов списать это на "ошибку"", - напомнили в издании.

В то же время нарушение воздушного пространства Эстонии было еще более дерзким. Три российских истребителя МиГ-31 находились в воздушном пространстве 12 минут, прежде чем их сопроводили итальянские истребители.

"Эстония хочет провести консультации в соответствии со статьей 4 НАТО, но внимание Запада, кажется, больше сосредоточено на демонстрации добропорядочности в отношении Газы, чем на том, что происходит у них на заднем дворе. Лидеры Запада постоянно настаивают, что Россия будет обуздана и что уроки Украины были усвоены. Но действительно ли это так?", - спросили в The Telegraph.

В частности бывший президент Эстонии заявил, что нежелание НАТО противостоять РФ, к примеру, заставив российские приземлиться, является близоруким, поэтому вторжения не будут восприниматься серьезно, пока не произойдет "массовое жертвоприношение".

В свою очередь президент США Дональд Трамп в очередной раз отказался от критики в отношении Москвы.

"Мне это не нравится. Это может привести к большим проблемам", - сказал только он.

В The Telegraph подытожили, что Кремль проверяет решимость НАТО и пока считает ее недостаточной.

"Вместо того, чтобы позировать с признанием государств, которые не существуют, европейские лидеры должны противостоять угрозе, которая возникает для существующих", - призвало издание.

Угроза для Европы со стороны РФ - последние новости

Ранее Bloomberg писал, что НАТО под давлением реагирует на нарушение самолетами РФ воздушного пространства Эстонии. По словам журналистов, главный вопрос для альянса заключается в том, где он готов провести границу, если вторжения будут продолжаться.

Известно, что пример сбития российского самолета уже есть. В 2015 году турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, который проигнорировал несколько предупреждений и вторгся в воздушное пространство Турции.

В то же время президент США Дональд Трамп сделал заявление о Польше и российских провокациях. По его словам, Америка не останется в стороне, если Россия будет продолжать эскалацию на границах НАТО.

Такой комментарий появился после того, как в мире были удивлены неоднозначной реакцией США на последнюю серию российских провокаций против стран НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: