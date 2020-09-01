Василий Рыбников

Благолепивая весть сия тем паче убеждихома есмь, что до поры богопротивного «беломайдануса» никто о ней не ведал, а как в Беларуси понеслося, так сразу старцы святые из всех скитов повылазили со своей цидулкою радостной, и возвеселихося лепо сердце и Бацьки, и сына, и святой России, ОМОН.

Святые старцы предрекали сие долгожданное событие еще много веков назад

«Досточтимый Александр Григорьевич, глубокоуважаемый товарищ президент! - поприветствовало Александра Лукашенко партсобрание православных московских и минских старообрядцев по случаю его 66-летия и единодушного избрания на очередной президентский срок. - Минск и Гомель, Полоцк и Ветка, Витебск и Бобруйск являются местами исконных традиций Древней Руси», так что, короче, отдавай-ка их России, товарищ. Почему бы и нет? Все уже и так, считай, отдано, осталось лишь подписать дарственную, просто русским людям немножечконе терпится, и их можно понять, ибо святые старцы предрекали сие долгожданное событие еще много веков назад. Раньше все эти предсказания были строго засекречены, но сейчас пришло время сказать правду, ибо явился на землю русскую Великий Гончар - собиратель пятнадцати вождей.

Как сообщают российские СМИ, Великого Гончара предвкусил модный русский прорицатель товарищ Василий Немчин еще в XV веке, возможно, до нашей эры. Конечно, в то смутное время Василий не мог позволить себе прямо сказать, что это Путин, но намек более чем прозрачен. Во-первых, Великий - это уже ясно, что Путин. Во-вторых, учитывая количество амфор, которые Путин натаскал в Россию с морского дна, он реально конкретный Гончар. В-третьих, судя по описанию Василия, Великий Гончар хромой, больной, старый и конченый, - тут тоже все точно. И самое главное: «Великий Гончар получит своё прозвище из-за того, что сможет объединить 15 вождей и буквально вылепить Новую Великую Державу». Лукашенко он уже, во всяком случае, залепил по самые клубни.

Ватопедские пророчества удивительным образом сбываются прямо сейчас, у всех на глазах

Конечно, сразу не все будет гладко. «Силы НАТО будут препятствовать воссоединению православных народов, поэтому разразится кровавое побоище, в котором только погибших будет не менее 600 миллионов. Но именно после этой разрушительной катастрофы настанет всплеск православия, и не только в России, но и по всему миру», - объясняет афонский старец товарищ Иосиф Ватопедский, как бы заранее настраивая русских людей на новую вяликую победу. Ватопедские пророчества удивительным образом сбываются прямо сейчас, у всех на глазах, и это не только 600 миллионов православных, которых убили бы каратели НАТО, если бы Лукашенко не выскочил вовремя с автоматом и не разогнал эту фашистскую гадину. Так, буквально на днях фонд Миклухо-Маклая передал патриарху Кириллу письмо от папуасов, которые просят принять их в русскую веру . Если это не мировой всплеск православия, предсказанный афонским старцем, то что тогда?

Poccия пpeвpaтитcя в вeликoe гocудapcтвo, кoтopoe пocтeпeннo cмoeт вce гpaницы и cдeлaeт миp eдиным

«Русский лидер перепишет историю мира», - обещает , в свою очередь, авторитетный алхимик товарищ Парацельс. Не то чтобы Парацельс лично знал Путина, но он же все-таки алхимик, да и российские СМИ не зря упоминают 2020 год. «Eму cуждeнo зaявить o ceбe в пepиoд вeликoй бoлeзни (вoзмoжнo, кopoнaвиpуc)... Ecли этo пpoизoйдeт, тo Poccия пpeвpaтитcя в вeликoe гocудapcтвo, кoтopoe пocтeпeннo cмoeт вce гpaницы и cдeлaeт миp eдиным», - цитируют Парацельса российские медиа, как бы намекая, что единым - не единым, а уж 15 республик русский лидер как-нибудь под себя подгребет, тем более что процесс уже пошел.

Не менее мотивирован и святой старец товарищ Серафим Вырицкий, живший в начале ХХ века: «Бунты в США, пандемия коронавируса, экономический кризис и постоянная угроза войны... Настанет царство лжи и зла. Спасение миру - от России». Мир, конечно, об этом еще не знает, потому что такого количества товарищей старцев, неизменно точно прозревающих линию партии сквозь века, больше ни у кого, кроме как у России, нет, но всему свое время. Счастливое будущее не за горами.

Всех желающих помочь украинской армии поздравить российских наемников с годовщиной воспламенения святого старца Александра Захарченко просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

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