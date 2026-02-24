Макрон: Война стала для России тремя поражениями одновременно

Макрон подчеркнул, что Украина выступает передовой линией защиты Европы, а поддержка со стороны ЕС и Франции будет продолжаться.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину стало для Кремля тремя поражениями одновременно – военным, экономическим и стратегическим.

На своей странице в Х он подчеркнул, что война укрепила НАТО, которое Россия пыталась ослабить, объединила европейские страны и показала ограниченность старых имперских амбиций Москвы.

По словам Макрона, несмотря на обещания Кремля захватить Украину за несколько дней, после стабилизации фронта в ноябре 2022 года Россия смогла контролировать лишь около 1% украинской территории. В прошлом месяце украинские силы даже вернули часть занятых районов.

Президент Франции подчеркнул, что эти результаты достались России чрезвычайно дорогой ценой: более 1,2 миллиона российских военных погибли или были ранены, что является крупнейшими боевыми потерями страны со времен Второй мировой войны.

"Понеся такие потери, Россия начала набирать людей в Африке и отправлять их воевать против Украины, часто вообще без подготовки", – отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Украина является передовой линией защиты Европы, и Франция вместе с другими европейскими странами продолжает ее поддерживать. По его словам, ЕС уже предоставил Украине финансовую, военную, гуманитарную и энергетическую помощь на 170 миллиардов евро, а в декабре одобрил кредит в 90 миллиардов евро.

Макрон также заявил, что поставки вооружения и боеприпасов, обучение военных, усиление противовоздушной обороны и защита от дронов будут продолжаться. По его словам, такая поддержка нужна, чтобы Украина выстояла и чтобы Россия поняла – время не на ее стороне.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российская армия впервые с начала полномасштабной войны против Украины в течение трех месяцев подряд теряет больше солдат, чем привлекает в войска. Об этом заявили западные чиновники в четвертую годовщину полномасштабного вторжения.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Путин "уже начал" Третью мировую войну, и подчеркнул необходимость усиления военного и экономического давления на Москву.

