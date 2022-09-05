В будущем страны могут вести совместную деятельность в тех областях, где они разделяют общие ценности и интересы.

Польша стремится наладить отношения с Венгрией после расхождений в вопросе войны в Украине. В будущем страны, возможно, попытаются сотрудничать в областях, где у них пересекаются "интересы и ценности".

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в разговоре с еженедельником Sieci.

По его словам, правительство собирается "выработать формулу, в которой, четко назвав расхождения, уважая чувствительность украинских друзей", Польша сможет вести "совместную деятельность с Венгрией в тех областях, где мы разделяем ценности и интересы". Каких-то конкретных шагов и в этом направлении Моравецкий не упомянул.

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Напомним, с момента полномасштабного вторжения России в Украину Польша стала одним из наиболее активных партнеров нашей страны. Она поставляла оружие и приняла миллионы беженцев. А Венгрия заняла обратную позицию — неохотно поддерживала санкции и запрещала транспортировку военной помощи для Украины через свою территорию.

Две страны конфликтовали из-за расхождения во взглядах. Например, в апреле глава партии "Право и справедливость" и польский политик Ярослав Качиньский посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану "посетить окулиста", если он "не видит" зверств российских военных под Киевом. Еще более серьезное заявление сделал Моравецкий в июле, когда рассказал, что Польше и Венгрии теперь не по пути.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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