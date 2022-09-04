Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что основная часть беженцев из Украинцы трудоустроились.

За семь месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину в Польше смогли трудоустроиться более миллиона украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Польское радио".

"Для тех из вас, кто думал, что польское государство их содержит, я уже сегодня отвечу, что так не есть, потому что они платят налоги, платят взносы в заведение социального страхования. Более 1 миллиона человек – часть из тех, которые уже раньше работали, и значительная часть приехавших также начала работать", – сказал премьер-министр Польши.

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Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

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