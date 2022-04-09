Ярослав Качиньский отметил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией

Глава партии "Право и справедливость" и польский политик Ярослав Качиньский посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану "посетить окулиста", если он "не видит" зверств российских военных под Киевом. Он указал, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией.

Об этом Качиньский рассказал в интервью Radio Plus.

"Оценка (поведения Орбана, - ред.) однозначно отрицательная. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", – заявил глава ПиС.

При этом он указал, что воздерживался от оценок поведения Орбана, но теперь "должен признать, что все это очень грустно". По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, если Орбан не изменит свою позицию относительно войны в Украине.

"Полагаю, то, что делает Орбан, – он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", – подытожил Качиньский.

Бучанская резня - что известно

2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

В свою очередь Минобороны РФ отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи, заявив, что тела выбросили на улицы после того, как все российские подразделения ушли из города.

По состоянию на 8 апреля в Буче собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев, из них смогли идентифицировать 163. При этом указано, что 90% найденных тел имеют огнестрельные ранения.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подтвердил, что глава одного из европейских правительств требовал от Украины доказательств совершения россиянами массовых убийств в Буче.

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