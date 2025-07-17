Сеть "гудит" из-за короткого видео.

Короткое видео с концерта британской рок-группы Coldplay в Массачусетсе вызвало волну обсуждений в сети, поскольку камера сняла известного предпринимателя с женщиной, которая не является его женой.

Как передает Newsweek, сегодня в соцсетях опубликовали ролик фронтмена группы Криса Мартина, который снимал присутствующих на концерте людей. В определенный момент камера выхватила из толпы генерального директора стартапа Astronomer Энди Байрона, в объятиях которого, по данным журналистов, находилась директор по персоналу Кристин Кебот.

Когда они заметили, что их видит весь стадион, то резко разошлись - женщина отвернулась, а мужчина присел. "Ладно, все в порядке. Или у них роман, или они просто очень стеснительные", - отреагировал на это певец.

Издание выяснило, что 60-летние Байрон и его жена живут в соседнем Нортборо. Поскольку в сети предположили, что мужчина завел роман, люди начали массового писать на Facebook-странице женщины слова поддержки:

"Я очень надеюсь, что если она увидит все это и это будет для нее новостью, она будет окружена людьми, которые по-настоящему любят и поддерживают ее, чтобы помочь ей пройти через это. Это так неправильно и так больно".

Впоследствии жена Байрона убрала его имя из своего профиля, а затем вообще деактивировала его.

Скандал вокруг Coldplay

Напомним, в апреле на концерте в Сеуле фронтмен группы Крис Мартин обратил внимание на российского фаната, показанного на экране, и назвал его "замечательным братом".

Также музыкант упомянул о возможности выступления группы в Российской Федерации, "если господин Путин позволит". Это вызвало большое возмущение у украинской аудитории.

После волны критики со стороны фанатов и соцсетей Мартин уже на следующем концерте открыто выразил поддержку Украине. Мужчина подчеркнул свою поддержку свободы и выразил солидарность с украинцами.

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