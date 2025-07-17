Россия пытается увеличить производство вооружения, используя КНДР и Китай.

В современных условиях Россия показывает максимум своих возможностей в продвижении на фронте и привлечению личного состава. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Эти фразы - лишь бы Путин захотел. Он захотел, но не смог. Потому что есть суровые реалии жизни, российской экономики, состояния дел российской армии. Но говорить, что это абсолютно исчерпанный ресурс тоже не стоит. Всеобщую мобилизацию они не проводили и могут провести. Да, это большой риск для них. И они сейчас активно ищут живую силу, где бы ее привлечь в обход принудительной всеобщей мобилизации. Также, если мы говорим о военном потенциале и ресурсе - Россия выдает максимум, что она может и могут нынешние ее союзники - Северная Корея и Иран", - сказал Тимочко.

Он добавил, что поездка министра иностранных дел России в Северную Корею - это попытка РФ расширить свой военно-промышленный комплекс благодаря дешевой рабочей силе КНДР.

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"У них там свои вызовы, потому что Северная Корея не индустриальная страна, не имеет лично своих финансов и возможностей, чтобы масштабировать производство без поддержки России и китайского оборудования. Поэтому сейчас так выглядит, что Северная Корея будет становиться неким хабом российско-китайским. Где через третью страну Китай будет передавать в Северную Корею вооружение, чтобы Россия могла им пользоваться", - добавил Тимочко.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне разведка Британии отметила, что в последние два месяца российские захватчики увеличили темпы захвата украинской территории. Так, в июне российские сухопутные войска захватили примерно 550-600 кв. км украинской территории. А в среднем оккупанты захватывали около 18-20 кв. км в день.

Между тем CNN пишет, что в ближайшие недели или дни Россия может начать свое усиленное летнее наступление на востоке Украины. По данным журналистов, для этого Москва может задействовать до 160 тысяч своих военных.

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