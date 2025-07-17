Осознанное молчание может стать возможностью перегруппироваться, а не отдалиться.

Американский психолог Марк Треверс рассказал, какие виды молчания помогают парам исцелиться после ссор.

"Мы часто воспринимаем молчание после ссоры как тревожный знак - оно кажется неловким, неприятным или даже эмоционально разрушительным. Но не всякое молчание одинаково. В моменты сильного напряжения слова могут легко превратиться в оружие. Осознанное молчание, напротив, может стать кнопкой "паузы" - возможностью перегруппироваться, а не отдалиться", - отметил он в своей статье для Forbes.

Вот как три мощных вида молчания он перечислил:

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Молчание ради саморегуляции. Такое молчание - форма защиты. Это происходит, когда один или оба партнера сознательно делают паузу, чтобы справиться со своими физиологическими и эмоциональными реакциями, а не позволять тревоге управлять разговором. Отступите с намерением: "Я хочу обсудить это, но мне нужно 10 минут, чтобы прийти в себя". Используйте время, чтобы подвигаться, глубоко подышать, умыться холодной водой - все, что помогает вам "остыть". Возвращайтесь, когда ваш тон сможет соответствовать вашему вниманию и заботе.

Молчание для осмысления. Это обращение внутрь себя. Это момент, когда вы перестаете мысленно спорить и начинаете спрашивать: "Что он/она на самом деле хотел(а) сказать?". Вы размышляете не только о словах партнера, но и о своей реакции. То, что казалось нападением, может оказаться уязвимым стремлением к близости. Услышать это послание можно только в тишине. Не спешите "чинить" отношения. Позвольте себе подумать и почувствовать иначе.

Молчание для восстановления связи. После конфликта, даже если напряжение спало, слова могут оставаться тяжелыми. Здесь и помогает молчание восстановления, оно "говорит" не об отдаленности, а о глубоком доверии. Исследование 2014 года в Personality and Social Psychology Bulletin показало: если паузы в разговоре между незнакомцами вызывают тревогу, то в близких отношениях они воспринимаются как знак взаимопонимания.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие мужские черты "сводят с ума" женщин высшего класса.

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