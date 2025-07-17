Аналитик призвал не делать необоснованных выводов.

Когда спецпредставитель президента США Кит Келлог приезжал в Киев, россияне не проводили обстрелов украинской столицы. Скорее всего это было просто случайным совпадением, а не сознательной паузой. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он выразил сомнение, что Путин дал приказ прекратить обстрелы Киева, пока здесь находился американский посланник.

"Таким вопросом вы заставили меня, скажем так, залезть в голову Путину и подумать: а что он решил? Или он решил сымитировать, мол, "да не обстреливаю я Киев, это все выдумки, это все украинская пропаганда". Или на самом деле там была совсем другая история, и Киев не был в эти дни в планах по обстрелам", - сказал Коваленко.

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Эксперт отметил, что в эти дни воздушную тревогу в Киеве все равно объявляли, а вражеские беспилотники пролетали вблизи столицы, хотя непосредственно по городу и не били. Это в целом является достаточно обыденной ситуацией для текущей войны, отмечает обозреватель.

"Хотя это действительно совпало с визитом Келлога. И здесь исключительно казино: или черное, или красное - или действительно это имитация Путина пока был Кит Келлог, или нет. Келлогу надо было бы остаться в Киеве еще на две недели хотя бы - и тогда бы мы могли с уверенностью сказать, является ли Кит Келлог защитным щитом для столицы Украины", - добавил эксперт.

Коваленко также напомнил, что Россия нанесла массированный удар по Киеву как раз перед визитом Келлога, а это значит, что теперь агрессору надо немного времени, чтобы накопить оружие для новой атаки.

Визит Келлога в Киев

Как писал УНИАН, на этой неделе спецпредставитель президента США Кит Келлог провел два дня в Киеве. Во время этого визита он в частности встречался с президентом Украины, чтобы обсудить детали анонсированных Трампом поставок американского оружия в Украину.

Кроме того, Кэллог встречался с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Крылом Будановым и посетил украинские оборонные предприятия, где производят военные беспилотники.

В Сети обратили внимание на то, что за то время, что Кэллог находился в Киеве, Россия сделала паузу в своих массированных обстрелах украинской столицы. Военный обозреватель Денис Попович считает, что этим решением Россия "убила двух зайцев" - не дала американскому гостю лишних поводов рассердиться и накопила дроны для новой массированной атаки.

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