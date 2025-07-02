По мнению политиков, решение о приостановке поставок оружия может усилить Россию в ключевой момент войны.

Республиканцы из Палаты представителей Конгресса США раскритиковали решение администрации президента Дональда Трампа приостановить поставки боеприпасов Украине, которое, по их мнению, может усилить Россию в ключевой момент войны. Об этом пишет Politico.

Так, после того как Белый дом признал, что Пентагон заморозил поставки критически важного оружия для Украины, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик заявил, что он "активно рассмотрит этот вопрос".

"Мы должны создать собственную оборонно-промышленную базу здесь, в США, одновременно оказывая необходимую помощь нашим союзникам, которые защищают свою свободу от вторжения жестокого диктатора", - заявил Фицпатрик.

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Законодатели от разных политических партий назвали приостановку поставок оружия, одобренной еще при администрации предыдущего президента Джо Байдена, нарушением обновленных обязательств Трампа перед Киевом, которые тот озвучил на прошлой неделе на саммите НАТО в Гааге. Он, в частности, говорил о возможной продаже Украине систем ПВО Patriot.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что он "очень тщательно" расследует, является ли замораживание Пентагоном помощи Украине нарушением законодательства, принятого Конгрессом в 2024 году. По его словам, эта пауза является "несвоевременной", поскольку она ослабляет давление со стороны Трампа на российского правителя Владимира Путина с целью, чтобы тот согласился на мирное соглашение с Украиной.

"Если вы хотите, чтобы он садился за стол переговоров, вам нужно задействовать рычаги влияния и давления, и это могут быть экономические санкции Линдси Грэма и поток оружия. Если вы исключите поток оружия - да, тогда у вас не будет рычагов влияния на Путина для ведения переговоров", - сказал Маккол.

Демократы тоже раскритиковали остановку поставок вооружения Украине, однако некоторые из них не обвиняют в этом непосредственно самого Трампа, а указывают на высокопоставленных чиновников Пентагона.

В частности, сенатор Джин Шахин обратилась к министру обороны США Питу Хегсету и главному политическому советнику Пентагона Элбриджу Колби. Она заявила, что такая пауза подрывает обязательства Трампа, озвученные на саммите НАТО, и призвала государственного секретаря Марко Рубио обеспечить выполнение этих обязательств:

"Смешанные сигналы администрации Трампа подрывают ее же собственную повестку дня относительно того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Это решение под руководством Хегсета только усложнит достижение справедливого и прочного мира. Сейчас не время для самодеятельных решений, которые подрывают наши национальные интересы".

Сенатор-демократ Ричард Блументаль назвал обоснование замораживания поставок оружия "обманчивым и, возможно, даже неискренним". По его словам, и демократы, и республиканцы были удивлены этой новостью - и больше всего пострадают украинцы.

"Люди потеряют жизни, больше мирных жителей будут ранены, искалечены - больше домов, больниц и школ будет уничтожено. Россияне даже не делают вида, что атакуют исключительно военные цели", - сказал он.

В то же время некоторые республиканцы выступили в защиту решения Трампа приостановить поставки оружия. Так, член Палаты представителей Брайан Маст сказал, что не слышал о конкретных задержках, но подчеркнул важность постоянного контроля над поставками.

"Надо убедиться, что цепочка поставок работает четко. Но если проверки происходят постоянно - это держит всех в тонусе. Если бы не было этого постоянного контроля, тогда, когда реально нужно будет что-то проверить, все остановилось бы. А так система работает стабильнее", - отметил он.

Приостановление Соединенными Штатами военной поддержки Украины

Как сообщал ранее УНИАН, США остановили поставки ключевого оружия Украине. Издание The Wall Street Journal сообщило, что решение о прекращении поставок оружия, предназначенного для Украины, отражает ослабление приверженности Белого дома оказанию помощи Киеву в его защите от РФ. Вместо этого представители администрации США подчеркнули необходимость больше сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и, что более актуально, на военных потребностях на Ближнем Востоке.

МИД Украины вызвало временного поверенного США Джона Гинкеля из-за задержки поставок оружия. Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца в разговоре с ним подчеркнула критическую важность продолжения поставок уже выделенных оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины. Также чиновница напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, но и продолжает усиливать воздушный террор против украинских городов и атаки на поле боя.

Между тем советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил сомнение в том, что США могут отказаться поставлять Украине средства для защиты гражданского населения от российских массированных атак ракетами и дронами. Он заверил, что "поставки продолжаются", мол, "это выглядело бы антигуманно - перестать поставлять противоракеты, особенно для систем Patriot, которые совершенно явно масштабно защищают гражданское население в Украине".

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