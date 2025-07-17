По словам астролога, представители этого знака смогут отказаться от устаревших убеждений и начать выстраивать жизнь по новым правилам.

До конца июля 2025 года один знак Зодиака полностью вступит в свою силу. Речь о Близнецах. Как отметила астролог Кимберли Кастанья, сейчас они переживают энергетический подъем, которого не было с 1940-х годов. Все благодаря Урану - планете неожиданных перемен и прогресса, которая 7 июля покинула Тельца и впервые за 84 года вошла в знак Близнецов, пишет YourTango.

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Хотя влияние Урана растянется на годы, уже сейчас, при поддержке Венеры, Близнецы начинают ощущать перемены. До конца июля Венера остается в их знаке, усиливая харизму, привлекательность и социальную активность. Астролог акцентировала, что с Венерой в Близнецах "не только улучшится их социальная жизнь, но и их общее обаяние и магнетическая энергия станут неотразимыми".

Близнецы и так умеют говорить, но Венера в их первом доме делает речь еще более выразительной, а обаяние - тройным. Их энергия сейчас буквально притягивает людей, будь то на работе или в дружеском кругу. И это только начало.

"Романтические или платонические отношения станут более игривыми, остроумными и интригующими", - сказала Кастанья.

По словам астролога, Уран принесет Близнецам новые идеи и перемены, помогая отказаться от устаревших убеждений и выстраивать жизнь по новым правилам. Юпитер уже способствовал их росту с середины 2024 по июнь 2025 года, а теперь его эффект продолжается в новых формах..

Ранее Близнецы могли чувствовать себя вне контекста, однако теперь сами становятся его центром.

"Это коктейль из социального магнетизма, интеллектуального фейерверка и личностного роста", - добавила астролог.

Хотя все это может показаться пугающим, звезды призывают Близнецов действовать смело. Выход за пределы привычного откроет новые горизонты. А Юпитер в Раке, даже покинув знак Близнецов, продолжит поддерживать их, обеспечивая финансовую удачу и помогая обрести уверенность.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака ждет судьбоносный поворот и толчок вперед.

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