Президент Украины подчеркнул, что он, как и президент США, стали руководителями стран путем выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у него с президентом США Дональдом Трампом может быть больше общего, чем кажется на первый взгляд. Об этом он сказал в интервью изданию The New York Post.

"Прежде всего, мы - выбор нашего народа... И мы безусловно разделяем те же ценности с нашим народом", - сказал Зеленский и добавил, что этими ценностями являются желание защищать свободу, семью и родину.

Президент Украины выразил мнение, что именно из-за общих ценностей американский народ и поддерживает Украину, которая борется с Россией.

Видео дня

"Я думаю, что это абсолютно понятные вещи. Наши важнейшие ценности, семейные дела - я думаю, что американский народ воспринимает это так же, и именно поэтому американский народ поддерживает Украину. Несмотря на расстояние, между этими ценностями и подходами к жизни нет разницы. Есть разные идентичности, разные обычаи, разные черты... разные страны... Но я думаю, что у них одинаковые ценности", - отметил Зеленский.

Издание пишет, что когда Зеленского спросили о конкретных сходствах между ним и Трампом, он сначала только улыбнулся.

"Со мной? Я очень жизнерадостный человек", - цитирует издание президента Украины.

Говоря об общих чертах с Трампом, Зеленский назвал также энергичность.

"Я думаю, что нужно быть как можно более энергичным. Надо поддерживать высокий уровень энергии. Ты никогда не можешь пройти, ты должен победить. Я думаю, что это вещи и сигналы, которые президент Трамп понимает", - сказал он.

Отношения Зеленского и Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, отношения украинского президента с американским лидером ухудшились после того, как 28 февраля 2025 года Зеленский в прямом эфире жестко с ним поспорил. Тогда Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых, однако этого не произошло из-за ссоры между президентом Украины с одной стороны и президентом США Трампом и вице-президентом Вэнсом с другой. После напряженного обмена репликами Зеленский досрочно покинул Белый дом, так и не подписав соглашения о недрах.

Впоследствии Зеленский прокомментировал ссору в Овальном кабинете, отметив, что сожалеет о том, что его встреча с американским лидером в конце февраля вышла из-под контроля, однако он отметил, что это произошло из-за его нетерпения достичь "конкретных решений" во время войны в стране.

Хотя их отношения впоследствии улучшились, организаторы саммита НАТО в Гааге пытались спланировать все так, чтобы ограничить встречи Зеленского и Трампа во время мероприятия из-за риска ссоры.

Вас также могут заинтересовать новости: