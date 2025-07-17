Страны-доноры увеличили пожертвования на приобретение боеприпасов для Украины на 29% с начала 2025 года.

Министерство обороны Чехии в четверг, 17 июля, сообщило, что поставки артиллерийских боеприпасов в Украину, которые оно организовало, растут, сообщает Reuters.

В ведомстве считают, что это указывает на то, что партнеры доверяют их правительственной программе, которая предусматривает пожертвования от партнеров по НАТО с предложениями о продаже боеприпасов.

Странам-донорам предлагаются доступные партии боеприпасов и они самостоятельно выбирают, за что именно готовы заплатить. Программа работает за счет традиционных связей Чехии в сфере торговли оружием и она стала ключевым международным проектом правоцентристского правительства в поддержку Украины в войне с Россией.

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Указывается, что наша страна уже получила от Чехии тяжелое вооружение и другую помощь на сотни миллионов евро.

Как рассказал изданию директор агентства международного сотрудничества AMOS при Министерстве обороны Алеш Витечка, с начала 2025 года Чехия уже отправила в Украину 850 тысяч снарядов, в частности, 320 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм НАТО.

Например, за 2024 год общее количество боеприпасов составило 1,5 миллиона, учитывая 500 тысяч 155-мм снарядов.

Примечательно, что глава чешской оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш пообещал отменить данную программу, если они вернутся к власти. Отмечается, что выборы должны состояться в октябре текущего года. Он пояснил, что программа по поставке боеприпасов Украине является слишком дорогой и непрозрачной.

Витечка слова Бабиша опроверг и заявил, что инициатива по поставке Украине боеприпасов является настолько прозрачной, насколько это позволяют меры безопасности. Как еще один аргумент о необходимости продолжения данной инициативы, он указал рост взносов в текущем году, что свидетельствует о поддержке партнеров.

Указывается, что пожертвования выросли на 29% в этом году по сравнению с прошлым. Среди стран-доноров, увеличивших финансирование, упоминаются Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, а также Дания. Предложения по поставкам боеприпасов проходят аудит в каждой стране-доноре.

Чехия в этой инициативе выступает посредником, правительство страны в 2024 году выделило примерно 35 миллионов евро на закупку боеприпасов у отечественного поставщика.

Военная помощь Украине из стран ЕС

Как сообщал УНИАН, правительство Франции отказалось покупать у США оружие для нужд Украины согласно плану Трампа. Все из-за того, что страна не хочет стать зависимой от американских оружейников. Впрочем, Франция не отказывается от оказания помощи Украине, а обещает наладить поставки в Киев вооружения от европейских производителей.

Также мы писали, что источники в правительстве Италии также сообщили, что не смогут покупать у США оружие. Причиной там называют нехватку средств в бюджете. К тому же, системы вооружения, которые Италия уже передала Украине, соответствуют другим технологическим конфигурациям.

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