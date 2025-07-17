Куцоконь отметила, что даже если бы сомы вырастали до 500 килограммов, то никакой угрозы они не представляли бы.

В водоемах Украины почти нет гигантских сомов, вес которых превышал бы 100 килограммов, потому что их вылавливают в более мелком весе. Об этом рассказала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь изданию Телеграф.

Она утверждает, что вырастать до огромных размеров сомы буквально не успевают.

"То, что их вылавливают прицельно, например здоровых сомов, это не окей. Их будет меньше, значит", - отметила специалист.

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Куцоконь подчеркнула, что даже если бы сомы вырастали до 500 килограммов, то никакой угрозы они не представляли бы: на лодки, например, эти особи не нападали бы.

Отмечается, что несколько лет назад существовала история, что на Киевщине якобы живет гигантский сом, который может нападать на людей. Также ходили мифы о 200-килограммовых чернобыльских сомах и огромных сомах, которые живут возле Киевской ГЭС. Ихтиолог добавила:

"Я не то чтобы совсем не верю в такие случаи, но это преувеличенная угроза в отношении сома. Почти нет, пожалуй, у нас уже сомов таких здоровых".

Новости о рыбах в Украине

Ранее Куцоконь рассказывала, что в Украине стремительно исчезает золотой карась, который является пресноводной рыбой: во многих реках его уже нет, хотя раньше он считался в нашей стране массовым.

По ее словам, по поводу сокращения численности этой рыбы в Украине есть разные точки зрения. Считалось, что золотого карася вытеснил серебристый карась: этому поспособствовало и то, что золотой карась предпочитает пойменные водоемы.

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