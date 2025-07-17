Влюбленные поделились трогательными снимками.

20-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой вышла замуж и поделились с подписчиками кадрами с росписи.

Вечером в четверг, 17 июля, Мария опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео с мужем - Эденом Пассарелли. На ролике новоиспеченные супруги нежно держатся за руки и целуются, а затем радостно демонстрируют свои обручальные кольца.

Полякова также опубликовала на своей странице видео с росписи Марии. Она написала, что гордится дочерью и желает новой семье любви и счастья:

"Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это - самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте их. Воспитывайте с теплом. Сегодня двое влюбленных стали семьей".

Помолвка Марии Поляковой

Напомним, парень сделал девушке предложение в начале июля этого года. Согласно опубликованным кадрам, это произошло во время прогулки на яхте.

Ее звездная мама публично отреагировала на эту новость с юмором - она сделала перепост и написала, что, вероятно, и о беременности дочери узнала бы из Instagram.

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