Российскую нефть невозможно быстро заместить на мировом рынке сразу после введения вторичных санкций США.

В случае, если США все же введут анонсированные санкции в отношении покупателей российской нефти, цены на бензин и дизель на украинских АЗС стремительно взлетят на около 10 грн/литр, и автогаз - на 5 грн/литр.

Как рассказал УНИАН топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин, в случае такого сценария, цены будут оставаться высокими как минимум до конца текущего года. "А потом еще акциз с 1 числа (с 1 января 2026 года, - УНИАН) растет. Да и неизвестно, какой курс будет... Поэтому ралли может неплохое получиться", - подчеркнул он.

Эксперт объясняет, что сразу заместить на мировом рынке российские баррели невозможно, учитывая то, что Саудовская Аравия, которая могла бы потенциально быстро увеличить добычу нефти, уже задействовала дополнительные скважины, а другому крупному поставщику "черного золота" - США - для существенного увеличения добычи нефти нужен год.

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"У Штатов потенциал долгоиграющий. Бурить (скважину, - УНИАН) для добычи сланца - это долго. Это не так, как у саудов - открыли кран и нефть побежала. В США это все дольше. Добыча будет расти постепенно, в течение года", - пояснил Леушкин.

Соответственно, в случае введения жестких ограничений против российской нефти на мировом рынке временно возникнет дефицит нефти, что приведет к росту цен на нее:

"Если сейчас Китай и Индия закрываются от российской нефти, то нефти на мировом рынке не будет хватать. Возникнет дефицит, и оперативно заместить его будет невозможно. И хватит одной новости, что на рынке не хватает нефти, чтобы она временно полетела под 90 (долларов за баррель, - УНИАН). Плюс еще ураганы и, соответственно, временное прекращение добычи нефти в Мексиканском заливе... Этого хватит для того, чтобы на осень сохранить высокие цены на нефть".

Ультиматум Трампа Путину

Как сообщал УНИАН, ранее президент Трамп в Овальном кабинете объявил, что дает кремлевскому правителю Путину 50 дней, чтобы согласиться на мир. В противном случае американский лидер пообещал ввести вторичные санкции против РФ.

В частности, речь шла о 100% пошлинах на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть и не помогают Украине. Под "ударом" могут оказаться Китай, Индия и Бразилия.

Трамп долгое время публично хотел договориться с Путиным почти любой ценой. В то же время, по данным американских СМИ, правитель Кремля во время телефонного разговора с ним анонсировал большое наступление своих войск в Украине.

Журналисты отмечают, что это стало одним из факторов, которые убедили Трампа пойти по пути резкого изменения риторики в отношении Москвы.

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