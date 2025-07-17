Кто не любит попробовать что-то новенькое в любимом кафе или ресторане? Но с точки зрения профессионалов, далеко не все, что предлагают такие заведения, стоит заказывать. Издание The Takeout собрало мнения шеф-поваров о 12 блюдах, которые лично они избегают заказывать в чужих заведениях.
Стоит отметить, что шеф-повара далеко не во всем соглашаются друг с другом: кто-то не советует то, что другие наоборот рекомендуют. Иногда это просто завышенные требования профессионалов, которые не верят, что кто-то может приготовить блюдо лучше, чем они сами. Поэтому ниже приведенный перечень не стоит воспринимать слишком серьезно. Итак, вот блюда, которые опрошенные повара не заказывают в чужих ресторанах:
- Блюдо дня. Джон Дэвис, главный шеф-повар City Grocery в Оксфорде, штат Миссисипи, предупреждает, что в некоторых ресторанах "блюдо дня" на самом деле может быть блюдом вчерашнего дня, которое не успели распродать.
- Фирменный салат. По словам шеф-повара Сухума Джанга, совладельца и управляющего партнера Hortus NYC, это блюдо, которое часто готовят из остатков продуктов от других блюд. Не всегда свежих остатков.
- Печенье. Шеф-повар из Окленда Рене Джонсон, владелица BlackBerry Soul Catering, считает, что заведения, которые не специализируются на выпечке, не способны предложить действительно вкусное печенье.
- Блюда фьюжн. Фьюжн-кухня, ставшая популярной в 1990-х годах, предлагает необычные сочетания ингредиентов и даже целых блюд из разных кухонь. Далеко не всегда это дает действительно хороший результат. Питер Хе, главный шеф-повар ресторана Meili в Бруклине, советует быть осторожным с такими экспериментами, как сочетание шаурмы с суши и тому подобное.
- Блюда из вареной рыбы. Чаз Линдсей, владелец и шеф-повар ресторанов Pulito Osteria and Rowan's в Джексоне, штат Миссисипи, заметил, что приготовление вареной рыбы - это искусство, которое дается далеко не каждому повару. Единственное исключение - если ресторан специализируется на рыбных блюдах и имеет хорошую репутацию.
- Яйца Бенедикт. Шеф-повар Клифтон Дикерсон из Школы кулинарного искусства Огюста Эскофье признался, что никогда не заказывает яйца Бенедикт, когда обедает вне дома. Все из-за голландского соуса, который часто используют в этом блюде. При малейших нарушениях при хранении соуса он может спровоцировать пищевое отравление.
- Трендовые блюда. Шеф-повар Хорхе Дионисио из ресторана Kansha на Манхэттене игнорирует все, что выглядит чрезмерно обработанным и вообще слишком красивым. Потому что это означает, что повар сделал ставку на внешний вид блюда, а не на его вкус.
- Суши. Шеф-повар Хорхе Дионисио также рассказал, что он никогда не заказывает суши, когда обедает в ресторанах, если только не знает и не уважает этого шеф-повара. А все потому, что он очень придирчиво относится к тому, как обрабатывают рыбу, как она выдерживается и как ее подают. Но здесь вопрос скорее в высоких стандартах самого Дионисио, которых нет у рядовых клиентов ресторанов, отмечают авторы публикации.
- Стейк. Шеф-повар Люк Шаффер, преподаватель Кулинарной школы имени Огюста Эскофье, считает стейк слишком простым блюдом, которое можно приготовить дома. Поэтому, по его мнению, нет смысла платить за стейк в ресторане, а стоит попробовать что-то более сложное и интересное. Другое дело, если это действительно топовый ресторан, который подает стейки экстра-класса.
- Курица. Принцип тот же, что и со стейком. Шаффер говорит, что никогда не заказывает куриную грудку, хотя некоторые другие повара навпкаи называют курицу одним из своих любимых заказов. Шаффер отмечает, что курятина в ресторане обычно или просто невкусная, или же в меню есть более интересные блюда.
- Паста Альфредо. Это итало-американское блюдо из пасты, сыра и курицы, по словам шеф-повара Сьюзен Юриш, уступает многим другим блюдам из пасты. По крайней мере, если речь идет об американском, а не об итальянском ресторане.
- Блюда из говядины. Шеф-повара скептически настроены в отношении блюд, где используются маленькие кусочки говядины: потому что всегда есть риск, что это просто мясные обрезки, которые остались после приготовления других блюд.
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