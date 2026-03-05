'Дух Анкориджа испаряется': Лавров заныл о холоде в отношениях РФ и США

При этом глава МИД РФ заявил о "некотором прогрессе" на переговорах в Абу-Даби и Женеве.

Россия по-прежнему считает точкой отсчета в переговорах по мирному урегулированию войны с Украиной именно договоренности с США, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже (Аляска). Однако, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, так называемый "дух Анкориджа", который сопровождал переговорный процесс, постепенно исчезает, пишет Медуза – LIVE.

По его словам, на саммите в Анкоридже атмосфера была "товарищеской, взаимоуважительной и конструктивной", однако со временем этот настрой ослабевает.

"В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух – это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется", – сказал Лавров.

При этом он сообщил о "некотором прогрессе" на трехсторонних переговорах, которые проходят в Абу-Даби и Женеве. По его словам, Кремль готов продолжать контакты и дальнейшие консультации.

Российский министр также подчеркнул, что не видит оснований связывать переговоры по Украине с войной США против Ирана. По его словам, Москва не считает текущие консультации "ширмой", поскольку поддерживает прямой диалог с американской стороной.

"Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами", – сказал Лавров.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможного участия РФ в Совете мира продолжает прорабатывать Министерство иностранных дел России совместно с союзниками и партнерами. Однако Песков подчеркнул, что Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых в Анкоридже между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

По словам Пескова, "разговоры нужно вести в закрытом режиме", а работа над реализацией договоренностей между США и РФ, достигнутых во время контактов на Аляске, продолжается. Он отметил, что так называемый "дух Анкориджа" означает определенный уровень взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном.

