В Женеву также прибудут советники по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании.

Секретарь армии США Дэн Дрисколл вместе со своей командой сегодня, 22 ноября, прибыли в Женеву, где они встретятся с высокопоставленными украинскими чиновниками для обсуждения следующих шагов по достижению мира в Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник США Стив Уиткофф присоединятся к переговорам в Женеве завтра, 23 ноября. Стороны планируют согласовать формулировки перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что также запланирована встреча российской и американской делегаций для обсуждения "мирного плана" по Украине. По его словам, встреча состоится в ближайшее время.

Дипломатический источник сообщил журналистам, что в Женеву прибудут и советники по национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании. Они также примут участие во встрече.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Напомним, что ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что уже 23 ноября в Женеве представители Европы, США и Украины обсудят "мирный план" для Украины, предложенный Вашингтоном. Отмечается, что Европу в Женеве представят Франция, Великобритания и Германия, которые образуют неформальный альянс по безопасности под названием E3.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни состоятся консультации Украины и партнеров по мирным переговорам. Он сообщил, что подписал указ о составе делегации Украины, а также утвердил все соответствующие директивы.

