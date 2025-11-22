Надо сделать так, чтобы РФ не осуществила третье вторжение в Украину, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в ближайшие дни состоятся консультации Украины и партнеров по мирным переговорам. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном в Telegram.

"Я подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы. Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине - так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас речь идет о "значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа".

"Надо сделать так, чтобы не господствовал нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение. Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости. И это ощущение не только мое - я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", - добавил Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет участвовать в консультациях с международными партнерами по окончанию войны. В частности возглавит делегацию глава Офиса Президента Андрей Ермак. Кроме того, среди участников делегации также будет глава ГУР Кирилл Буданов.

Между тем один из участников делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, сообщил, что консультации пройдут в ближайшие дни в Швейцарии. По его словам, процесс консультаций нацелен на то, чтобы "согласовать видение дальнейших шагов".

