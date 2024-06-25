Президент Франции отметил важность "продолжения диалога" с Путиным и обсуждения важных тем.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к "продолжению диалога с Путиным". По его словам, эти разговоры могут касаться вопросов атомных электростанций.

"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным", - сказал французский лидер в подкасте Generation Do It Yourself.

Он отметил, что не общался с главой Кремля уже несколько месяцев, но в будущем такой возможности не исключает, ведь считает, что общение может пойти на пользу.

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Известно, что с начала полномасштабной войны Макрон разговаривал с Путиным по меньшей мере 14 раз. Президент Франции сказал, что с декабря 2021 года до сегодняшнего дня он провел "сто часов" разговоров с российским правителем.

Отношения Франции и Украины - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Макрон неоднократно выступал с заявлениями о том, чтобы отправить в Украину французских военных инструкторов. Так, в начале июня он сказал, что это вполне легитимная мера, а не эскалация. Он отметил, что Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их надо будет обучать.

В то же время кандидат в премьеры Франции Жордан Барделла против отправки дальнобойного оружия и французских инструкторов в Украину. Он заявил, что пытается "избежать любого риска эскалации".

"Украина должна защитить себя сама", - подчеркнул Барделла.

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