Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к "продолжению диалога с Путиным". По его словам, эти разговоры могут касаться вопросов атомных электростанций.

"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным", - сказал французский лидер в подкасте Generation Do It Yourself.