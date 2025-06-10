Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия продолжает нести смерть и разрушения Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что может войти в 18-ый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Под удар могут попасть газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" и российская нефть.

В своем аккаунте в соцсети Х она сообщила, что новые ограничения будут направлены на энергетический и банковский сектор России.

"Мы хотим мира для Украины. Но несмотря на недели дипломатических усилий, несмотря на призыв президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского, - УНИАН) безусловному прекращению огня, Россия продолжает нести смерть и разрушения Украине... Поэтому, мы усиливаем давление на Россию, ведь сила – это единственный язык, который Россия может понять", – заявила фон дер Ляйен.

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В новый пакет санкций могут войти следующие предложения:

снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель;

отключение от SWIFT еще 22 российских банков;

запрет на использование российских "Северных потоков";

включение в санкционный список 77 танкеров "теневого флота";

запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российского сырья.

Санкции против России - последние новости

20 мая Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, расширив перечень подсанкционных кораблей теневого флота нашего врага.

Вскоре после этого стало известно о начале работы над новым пакетом санкций ЕС против РФ, который также должен быть утвержден всеми государствами-членами блока.

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