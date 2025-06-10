Благодаря своим "сочным" зеленым природным пейзажам Ирландия однозначно приводит посетителей в восторг.

Ирландию, которую часто называют "Изумрудным островом" из-за того, что она весь год покрыта зеленью, признали страной мира с самым большим количеством живописных пейзажей.

К такому выводу пришли аналитики DiscoverCars.com на основе данных недавнего опроса клиентов, в котором людям задавали вопросы о видах, которые они видели во время своих путешествий. Всего было опрошено почти 6,5 респондентов, которых просили оценить увиденные пейзажи по шкале от 1 до 10.

По результатам опроса Ирландия получила оценку 9,52 из 10 от иностранных туристов – благодаря своим "сочным" зеленым природным пейзажам эта страна однозначно приводит посетителей в восторг.

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Помимо огромного количества зелени, Ирландия также может похвастаться потрясающими скалами и историческими замками, которые в совокупности обеспечивают прекрасные виды по всей стране.

Второе место в рейтинге досталось Новой Зеландии с оценкой 9,43 из 10, а третью строчку разделили Португалия и Великобритания – у них по 9,29 из 10.

10 самых живописных стран мира

Ирландия Новая Зеландия Португалия / Великобритания Хорватия / Греция Польша / Италия Кипр Франция Испания США Маврикий

Путешествия в Ирландию из Украины

Как сообщал УНИАН, в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года власти Ирландии приняли решение отменить визы для украинцев. Таким образом, на данный момент граждане Украины могут находиться в стране по безвизу в течение 90 суток с момента въезда.

Добираться до Ирландии из Украины проще всего через Польшу, откуда на "Изумрудный остров" летает немало доступных авиарейсов лоукостера Ryanair.

О других нюансах, которые стоит учесть перед поездкой в Ирландию из Украины, читайте в нашем отдельном материале.

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