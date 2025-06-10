'Рогатая' курица: в США навсегда вымерла вересковая птица

В XVII веке ее считали "пищей для бедняков", а согласно преданию, даже подавали на первый День благодарения.

Американская вересковая курица (Tympanuchus cupido cupido), которую в последний раз видели в 1932 году на острове Мартас-Виньярд, официально считается вымершей. Ее последний представитель, самец по кличке "Буминг Бен", провел последние годы своей жизни в одиноком брачном танце, не найдя пары. С его исчезновением завершилась история единственного восточного подвида луговых кур в Северной Америке, пишет биолог Скотт Треверс для Forbes.

Когда-то эта птичка была вездесущей на кустарниковых равнинах от Мену до Вирджинии. В XVII веке ее считали "пищей для бедняков", а согласно преданию, даже подавали на первый День благодарения. Но уже к концу XIX века она исчезла из большей части ареала - прежде всего из-за чрезмерной охоты, вырубки лесов, изменения среды обитания и отсутствия природных пожаров.

Ее последнее пристанище - Мартас-Виньярд - стало местом одной из первых в США попыток спасти исчезающий вид, хотя слишком поздно. "Ее история - это предостережение: даже то, что кажется распространенным, может исчезнуть в течение одного поколения", - отмечают орнитологи.

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Несмотря на трагический конец, наследие вересковой курицы живое. Именно на ее примере экологи начали формировать современные подходы к сохранению видов. Ее судьба стала катализатором программ, которые спасли других птиц - в частности журавлей, уток и лебедей.

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