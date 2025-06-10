Ранее о таком сообщали западные СМИ.

Украина действительно могла бы сбить российский Су-35 с помощью F-16, как об этом писали журналисты BILD, но лишь при двух условиях. Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко сказал в эфире на Radio NV.

"Это нормальная схема, если бы у нас были Saab 340 и мы получили ракеты AIM-120 AMRAAM максимальной дальности - 160 километров. В таком случае этот сюжет был бы возможен", - сказал Романенко.

Впрочем, отметил эксперт, ни украинские, ни западные источники не сообщали о передаче Украине как ДРЛО Saab 340, так и ракет AIM-120 AMRAAM со способностью бить на расстояние до 160 километров.

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"Обычно у нас строго относятся к публикации фотографий. Но западные корреспонденты этим не ограничиваются. И когда нам передают F-16, можно уже четко определить - когда они в Бельгии, а когда в Польше. Никакой информации ни о Saab 340 в боевых действиях, ни о получении последней ракеты AIM-120 пока нигде не было зафиксировано. Поэтому, на мой взгляд, это желаемое за действительное", - добавил эксперт.

F-16 против Су-35: что надо знать

Ранее журналисты BILD сообщили, что Украина могла сбить российский Су-35 над Курщиной, используя истребитель F-16. По данным журналистов, во время атаки Украина подняла в воздух шведский Saab 340 AEW&C, который обнаружил вражеский самолет за 200-300 км до границы и передал координаты F-16.

Ранее аналитики уже сравнивали российский Су-35 с американским F-16. Главным преимуществом западных самолетов является маневренность, надежность и меньшая радиолокационную заметность.

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