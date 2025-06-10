В то же время президент считает, что не следует мобилизовать 18-летних украинцев.

Некоторые западные союзники Украины не спешат вводить новые санкции против РФ, аргументируя это тем, что Киев не проводит мобилизацию среди молодежи. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

"Что касается санкций, то западные партнеры перечисляют причины, почему они не приняли решение, потому что Украина не мобилизовала лиц в возрасте от 18 лет", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Зеленский считает, что не стоит мобилизовать мужчин с 18 лет, как думают лидеры других стран, ведь недавняя спецоперация "Паутина" показала, что главное - не количество людей, а оружие и технология.

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"А также деньги и давление. А санкции были бы направлены именно на те деньги, которыми россияне финансируют войну", - отметил президент.

В то же время глава государства напомнил, чтобы послать сигнал партнерам, Украина дала возможность служить 18-24 летним по контракту.

"Это мы им сейчас и дали, согласно нашему законодательству. Только тем временем тысячи людей воюют на фронте без соответствующего оружия", - добавил Зеленский.

По его словам, мобилизация является проблемой в любой войне, поэтому Украина не является исключением.

"Люди устают. Мы можем мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а россияне - 40-50 тысяч, потому что их потери больше. У нас мобилизация возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Именно мы его остановили. Вы правы: сейчас тяжелый период. Мы не мобилизовали 18-24-летних, а предложили им однолетний контракт", - сказал президент.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее издание Politico писало, что закон об адских санкциях США против РФ, вероятно, существенно смягчат. Однако этот законопроект имеет очевидную и достаточно прочную двухпартийную поддержку в США, что говорит о желании американского политического истеблишмента наказать Россию.

"Конгресс, возможно, давит на исполнительную ветвь власти, чтобы она действовала. В Сенате существует ощущение, что нужно или стоит ввести больше санкций против России", - прокомментировал партнер юридической фирмы Gibson Dunn Адам Смит.

В свою очередь в материале Bloomberg говорилось о том, что терпение Трампа к Путину тормозит санкции против России. В частности президент США заявлял, что еще не рассматривал законопроект и примет решение "в нужное время".

Как говорят источники Bloomberg, Трамп сдерживается от радикальных шагов из-за провала дипломатических инициатив и опасения, что жесткие санкции только подтолкнут российского диктатора Путина к эскалации.

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