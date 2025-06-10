Новинка получит 8 ГБ GDDR6 и будет стоить менее 250 долларов.

Похоже, видеокарта GeForce RTX 5050, которая поступит в продажу этим летом, будет даже проще, чем ожидалось. Модель станет самым доступным решением в семействе RTX 50 и ориентирована на геймеров с ограниченным бюджетом.

Если ранее этой видеокарте приписывали VRAM стандарта GDDR7, то теперь сообщается, что младшая настольная карта линейки все же получит память GDDR6 от Samsung и SK Hynix с шиной 128 бит.

Источники утверждают, что изначально Nvidia планировала использовать GDDR7, но переключилась на GDDR6, чтобы снизит производственные затраты для RTX 5050 и устранить любые потенциальные проблемы с цепочкой поставок.

Видео дня

Видеокарта получит 8 ГБ видеопамяти, а вот точная скорость памяти пока что неизвестна. По оценкам, эффективная пропускная способность памяти будет находиться в диапазоне от 17-ти до 20 Гбит/с. Это означает, что пропускная способность составит от 272 до 320 ГБ/с, что на 29–39% ниже показателей RTX 5060.

Согласно слухам, видеокарта будет стоить менее 250 долларов (~10 000 грн). Ожидается, что позже появится и мобильная версия RTX 5050, но сроки ее выхода пока не раскрываются.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант.

Меж тем в Европе GeForce RTX 5090 уже продают дешевле рекомендованной цены. Сейчас карту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

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