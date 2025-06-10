Отмечается, что Россия требовала от Израиля разъяснений относительно заявления посла Бродского.

Министерство иностранных дел Израиля опровергло заявление посла Израиля в Украине Михаэля Бродского о передаче Киеву систем Patriot. Об этом сообщило издание Ynet, которое сделало соответствующий запрос в профильное министерство страны.

"Эти заявления не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot", – говорится в сообщении.

Ynet отмечает, что Россия потребовала от Израиля разъяснений относительно заявления Бродского.

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Российское агентство ТАСС со ссылкой на собеседника в МИД Израиля обнародовало идентичное сообщение.

Передача Patriot Украине от Израиля

Как писал УНИАН, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в интервью Маричке Довбенко, что Израиль все же передавал оружие Украине – в частности Patriot. По его словам, есть система, которую очень хорошо знают в Украине, которая спасла Израиль в начале 1990-х, когда была первая война в Персидском заливе.

Он сказал, что тогда страна получила от Соединенных Штатов Америки системы Patriot и эти системы сейчас находятся в Украине. Дипломат отметил, что об этой помощи не очень много говорили, но подчеркнул, что "когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так, это неправда".

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