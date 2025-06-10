Фицо и Додика внесли в базу 'Миротворец': в чем их обвиняют

Лидера боснийских сербов, в частности, обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был внесен в базу сайта "Миротворец". Также в нее добавили лидера боснийских сербов Милорада Додика. Об их преступлениях против Украины говорится в базе "Миротворец".

На сайте указано, что Фицо внесли в базу за распространение нарративов кремлевской пропаганды. Также его обвинили в том, что он отрицает суверенное право Украины на защиту и освобождение захваченных территорий.

Помимо этого Фицо попал в базу "Миротворец" за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. На сайте напомнили, что премьер-министр Словакии угрожал прекратить поставки электроэнергии Украине, когда российские оккупанты активно атаковали энергитическую инфраструктуру нашей страны.

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Додика же обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, отрицании российской агрессии, распространении антиукраинской пропаганды и участии в контрабандных перемещениях грузов и товаров на временно оккупированные территории Украины.

Словакия отвергла спецтрибунал для Путина - что известно

Напомним, что власти Словакии не поддержали создание специального трибунала для России и главы Кремля Владимира Путина за агрессию против Украины. В Euractiv писали о том, что это решение вызвало критику со стороны экспертов-юристов и оппозиции.

Ранее 42 страны подписали декларацию в поддержку создания этого специального трибунала. Из стран-членов Европейского Союза только Словакия и Венгрия отказались присоединиться.

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