Погибла женщина в Оболонском районе.

В Киеве есть погибшая в результате ночной атаки РФ. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе... Российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", - написал он в Telegram.

Массированная атака на Киев - главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что от ночной массированной дроновой атаки врага на столицу 4 человека пострадали. Впоследствии он уточнил, что в стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших, а четырем оказали помощь амбулаторно.

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Спасатели сообщали, что в результате падения обломков БПЛА зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах города. В частности, в Оболонском возник пожар в жилой многоэтажке и загорелись складские помещения.

Сети облетели фото поврежденного ЖК в Оболонском районе. Там развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.

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