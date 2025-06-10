Эксперт считает, что такие самодельные устройства довольно неудобно использовать во время боя.

Самодельные взрывные устройства, которые россияне назвали боевыми "колобками", не будут эффективными во время атак на поле боя. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Киев24", комментируя видео, где российские военные показывают боевые "колобки", которые действуют по принципу гранаты XVII века с фитильным поджигом.

Он отметил, что позиции Сил обороны обустроены, в частности, натянуты сетки, выкопаны воронки, есть линии колючей проволоки, поэтому так просто врагу запустить "колобок" вряд ли удастся.

Жмайло отметил, что линия боевого соприкосновения перенасыщена самодельными взрывными устройствами. По его словам, украинцы их изготавливают с металлическими корпусами и запускают, в частности, с дронов.

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Он считает, что российские "колобки" являются свидетельством того, что с оружием у россиян действительно все плохо.

"Те бездонные российские склады, о которых они выли в начале вторжения все-таки исчерпываются и им приходится каждый раз делать разнообразные "вундервафли", - сказал Жмайло.

Эксперт отмечает, что эти "колобки" имеют пластиковые корпуса, которые, вероятно, изготовлены на 3D принтере. Он считает, что его россияне сделали для того, чтобы использовать, когда происходят бои в окопах.

По его словам, в таких условиях использование этого "колобка" может быть целесообразным.

"У килограммового "колобка" дальность поражения может составить около 3 метров, а у 4 килограммового - около 20 метров. Но применять его непосредственно в штурмовых действиях заледве россиянам не удастся. Я не представляю себе таких массовых ситуаций, когда они могут спокойно подходить, доставать зажигалку и что-то поджигать. Поэтому, скорее всего, это еще одно самодельное взрывное устройство, которых, в частности, в украинской армии сотни, но мы не снимаем красивые видео. Они хотят этим показать российскому "обывателю", что российская армия всем обеспечена, постоянно модернизируется и совершенствуется", - отметил эксперт.

По его словам, в штурмовых действиях, когда позиции защищены, то лучше применить гранату, а не "колобок", потому что даже если он будет скатываться в траншею, где есть грязь, иногда вода, то там может застрять и, заледве, или он куда-то покатится.

"Это абсолютно ложные теории и определенного рода фантазии", - сказал Жмайло.

При этом он добавил, что самоподрыв на этих "колобках", когда они подожжены, является достаточно возможным.

Россияне начали производить боевые "колобки" - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты заново изобрели гранаты XVII века с фитильным поджигом. Эти взрывные устройства имеют круглую пластиковую оболочку, заполненную взрывчаткой. Извне внутрь к взрывчатке идет огнепроводный шнур, который нужно поджигать вручную. По сути, это немного более современная версия фитиля.

Внешне изделие, которое россияне называют "колобок", действительно напоминает пушечное ядро или гранату доиндустриальной эпохи. Заявляется, что "колобок" существует в трех версиях - 1 кг, 1,5 кг и 4 кг.

По словам оккупантов, с помощью таких "колобков" они намерены взрывать украинские укрепления. Причем шарообразная форма якобы должна способствовать этому: боеприпас лучше катится.

Израильский военный аналитик Игаль Левин выразил сомнение, что на практике будет много возможностей использовать "колобка" так, как задумано, поскольку в реальности поле боя полностью изрыто воронками.

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