Отмечается, что аэропорт столкнулся с техническими проблемами.

В Международном аэропорту Кишинева 9 июня пришлось отменить некоторые рейсы из-за технического сбоя. Причиной проблем стал российский удар по Украине, который привел к нестабильности в электросети.

Издание NewsMaker пишет, что Молдова подключена к электроснабжению через Украину, а из-за сбоев сгорела часть оборудования в аэропорту.

"Хотя в Кишиневском аэропорту есть три линии подачи электроэнергии - одна основная и две резервные, имел место такой сбой. Причины тому две: война и обстрелы в Украине и тот факт, что за 30 лет Молдова так и не смогла построить линию, которая бы гарантировала энергетическую независимость", - заявил министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля.

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В результате инцидента отменили несколько рейсов, возникли задержки в регистрации, предоставлении информации пассажирам и оформлении багажа, а посадочные билеты заполняли вручную.

По словам министра, Молдова станет независимой в поставке электроэнергии, когда завершится строительство ЛЭП Кишинев-Вулканешты.

Аэропорт Кишинева - как добраться из Украины

Аэропорт в Кишиневе - один из самых популярных среди украинцев. Добраться в столицу Молдовы можно поездом из Киева, который ходит лишь по четным числам, а также автобусами или личным транспортом.

Из Одессы в аэропорт "Кишинев" с 1 марта 2024 года запустили специальный аэротрансфер. В ОВА заверили, что доехать до столицы Молдовы можно за четыре часа.

16 апреля представители Железной дороги Молдовы предложили вернуть поезд Кишинев – Одесса, от которого отказались после полномасштабного вторжения России в Украину.

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